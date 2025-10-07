Швейцарія почала розслідування щодо NFT-токенів FIFA

Depositphotos

Швейцарський регулятор азартних ігор Gespa розпочав перевірку NFT-токенів FIFA “Right-to-Buy” (RTB), створених напередодні Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Gespa визначає, чи не перетинаються ці цифрові активи з поняттям азартних ігор, на які у Швейцарії діють суворі обмеження.

RTB-токени, доступні на офіційному маркетплейсі FIFA, дають фанатам умовне право купити квитки на матчі, якщо їхня команда проходить у наступний раунд. Це не самі квитки, а цифрові гарантії доступу до “вікна продажу” за номінальною ціною. За словами директора Gespa Мануеля Рішара, перевірка перебуває на етапі збору фактів: офіційних скарг не надходило.

FIFA експериментує з технологією NFT з 2022 року: спочатку була розгорнута власна платформа FIFA Collect на Algorand. Зараз усі операції з RTB здійснюються через NFT-маркетплейс Modex, який є Web3-партнером FIFA. Наприкінці 2023 року, перед клубним чемпіонатом світу в Саудівській Аравії, FIFA та Modex випустили 1 000 NFT. 100 із них давали шанс виграти квитки на фінал 2026 року, решта 900 були колекційними токенами, розміщеними в мережі Polygon. На чемпіонат 2026 року ціна таких токенів коливається від $299 до $999 — залежно від шансів команди на вихід у фінал. Більшість токенів уже розпродано.

Попри спад інтересу до NFT після буму 2021–2022 років, FIFA активно нарощує присутність у сфері цифрових активів та блокчейн-рішень. Організація не обмежується квитковими програмами — її Web3-екосистема включає колекційні токени, цифрові права доступу та ігрові продукти.

У травні 2025 року організація повністю мігрувала на блокчейн Avalanche та запустила власну Layer-1 інфраструктуру та спеціальний Avalanche Subnet, що здатен витримувати пікові навантаження під час великих подій. За словами CEO Modex Франческо Аббате, технологія AvaCloud, сумісна з EVM, забезпечує легку інтеграцію з популярними криптогаманцями, такими як MetaMask, та спрощує взаємодію з децентралізованими додатками.

Понад 5 млрд фанатів по всьому світу є потенційними користувачами екосистеми FIFA Web3. Створення власного блокчейну дозволяє федерації не лише спростити квиткові процеси, а й розвивати нові моделі монетизації та фанатського залучення у цифрову епоху. Але чи визнає швейцарське законодавство таку діяльність FIFA легальною — час покаже.

