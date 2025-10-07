MetaMask раздаст $30 млн пользователям кошельков

MetaMask готовит грандиозную раздачу: компания дарит владельцам кошельков десятки миллионов долларов в токенах LINEA. Так стартует первый сезон MetaMask Rewards Program — крупнейшей ончейн-программы вознаграждений в истории блокчейна.

Это не очередной аирдроп или схема фарминга — MetaMask позиционирует инициативу как «настоящий способ поблагодарить сообщество». Уже в ближайшие недели владельцы кошелька смогут получить вознаграждения прямо через MetaMask Portfolio. Стартовый сезон охватит более $30 млн в токенах LINEA, а участники получат реферальные бонусы, вознаграждения в представленном летом стейблкоине mUSD, эксклюзивные партнерские призы и доступ к новым токенам. Компания обещает особые преимущества для «ветеранов» — тех, кто пользуется кошельком с первых лет.

В центре программы — сеть Linea, решение второго уровня для Ethereum (Layer 2), разработанное ConsenSys, материнской компанией MetaMask. Linea ускоряет транзакции, снижает комиссии и уже стала базой для масштабируемых Web3-приложений. В сентябре сеть провела собственный аирдроп LINEA, привлекший внимание тысяч пользователей и разработчиков. Теперь MetaMask поднимает планку еще выше, объединяя кошельки, токены и стейблкоины в одну систему лояльности.

Команда подчеркивает: никаких «обещаний легких денег» — только реальная поддержка активного сообщества. И намекает, что вознаграждения могут быть связаны с будущим токеном MASK, о котором ранее упоминал CEO ConsenSys Джозеф Любин. Это лишь подогрело спекуляции: станет ли MASK новым гигантом среди ютилити-токенов, если экосистема MetaMask выйдет на полную интеграцию? Тем временем рынок реагирует живо. После сентябрьского снижения курса LINEA на 12% трейдеры ожидают, что октябрьский «сезон вознаграждений» станет толчком к росту. С начала месяца токен уже демонстрирует признаки восстановления, а аналитики прогнозируют постепенное усиление позиций вместе с расширением L2-экосистемы ConsenSys.

В планах MetaMask — превратить обычный кошелек в полноценную токеномику: с собственной монетой, стейблкоином и миллионами пользователей, которые теперь не просто хранят криптовалюту, а становятся частью новой финансовой игры. И если все пойдет по плану, $30 млн станут лишь первой волной вознаграждений.

Конечно, есть и ложка дегтя: подобные массовые раздачи в Web3-проектах всегда требуют осторожности. Уже сейчас появляются фишинговые сайты, имитирующие страницу MetaMask Rewards. Эксперты призывают пользователей не переходить по подозрительным ссылкам и ждать только официальных анонсов в соцсетях MetaMask.

