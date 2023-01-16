Безпечніше, ніж Android та iOS. Швейцарський стартап представив альтернативну ОС для смартфонів, яка робить ставку на конфіденційність

AphyOS — нова ОС від швейцарського стартапу Apostrophy AG, яка планує приборкати дуополію Apple та Google на мобільних платформах. Стартап програмного забезпечення, заснований ветеранами мобільної індустрії, представить операційну систему цього тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Стартап зі Швейцарії планує вийти на арену, яку після невдалих спроб кинути виклик екосистемам Google Android і Apple iPhone, вже залишили Microsoft, Samsung Electronics, HP і навіть Firefox Mozilla Foundation.

Команда Apostrophy AG залучила колишніх інженерів програмного забезпечення зі спільного підприємства під назвою KaiOS. Керує стартапом Петтер Небі, який у 2008 році заснував Punkt — бренд функціональних телефонів, орієнтований на людей, які хочуть залишатися на зв’язку, не перевантажуючись “індустрією відволікань” сучасних смартфонів. Разом з ним працює виконавчий директор Стів Чістуллі — бізнес-експерт, який має 25-річний досвід роботи в мобільній індустрії.

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На відміну від Apple і Google, Apostrophy планує стягувати абонентську плату за свою комбінацію програмного забезпечення та послуг — її ключовими клієнтами будуть виробники обладнання, а не кінцеві користувачі. Punkt також входить до числа клієнтів компанії. У Apostrofy нині працюють понад 50 співробітників по всьому світу, і цього року компанія залучила $11 мільйонів.

Програмне забезпечення компанії під назвою AphyOS побудовано на основі відкритої версії Android під назвою GrapheneOS. ОС працює, відокремлюючи застосунки, щоб запобігти відстеженню поведінки користувачів (мало чи відрізняючись від змін, які Apple впровадила в iOS на iPhone, що мали згубний вплив на продажі реклами Meta). Aphy зможе запускати програми Android, але не включатиме мобільні служби Google або Play Store за замовчуванням.

Джерело: Bloomberg