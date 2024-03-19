Сімейні групи Steam. Valve анонсувала наступне велике оновлення [Що нового та як протестувати]

Ввечері 18 березня Valve випустила оновлення для бета-версії Steam, у якому впровадила Сімейні групи зі спільним доступом до ігор.

Що нового

Сімейні групи — заміна сімейній бібліотеці Steam (Steam Family Sharing) та сімейному режиму Steam (Family View) одночасно. Фактично розробники доопрацювали вже добре знайомі функції та об’єднали в одному місці для зручності.

Сімейні групи Steam призначені для домогосподарств із максимум п’ятьма близькими родичами (регіон в облікових записах має збігатися). Сімейна бібліотека показується в Steam у стовпці ліворуч як новий підрозділ у списку ігор, а керувати нею можна в десктопному клієнті, на мобільному пристрої або в браузері.

Кожен з учасників автоматично отримає доступ до всіх ігор інших користувачів групи, які дозволені розробниками для спільного використання. Щодо обмежень, в моменті кожна копія гри доступна лише одному учаснику групи, тож грати в одну гру одночасно двоє учасників зможуть лише за умови, якщо обидва мають по копії. Інакше доведеться грати у ті ігри зі спільної бібліотеки, які будуть «вільні» на цю мить.

Кожен учасник сімейної групи Steam має одну з двох ролей: дорослий або дитина. Дорослі здатні вільно керувати сімейною групою та застосовувати батьківський контроль до акаунтів дітей, зокрема обмежувати доступ до крамниці Steam (спільноти/чату з друзями) та ігровий час, надавати доступ до доречних ігор, схвалювати й відхиляти запити від акаунтів дітей на додатковий ігровий час, покупки та доступ до функцій (тимчасово або постійно).

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У разі блокування учасника сімейного групи за читерство у грі зі спільної бібліотеки її власник теж отримає бан. Покинути сімейну групу дорослі можуть в будь-який час (дітей може вилучити лише дорослий або служба підтримки Steam), але приєднатися до іншої або створити нову вони зможуть тільки через рік з моменту вступу до попередньої. При цьому нова особа не зможе відразу зайняти вакантне місце в сімейній групі — розробники Steam передбачили період очікування тривалістю 1 рік.

Як протестувати сімейні групи Steam

Наразі сімейні групи доступні у бета-версії Steam — щоб її встановити, необхідно перейти у лівому верхньому кутку програми натиснути меню «Steam» та перейти у «Налаштування». Потім на вкладці «Інтерфейс» натиснути розкривне меню навпроти опції «Участь у бета-тестуванні клієнта Steam», вибрати «Steam Family Beta» та перезапустити клієнт Steam. Після приєднання натиснути своє ім’я користувача у правому верхньому кутку вікна клієнта Steam, вибрати «Відомості про акаунт» і перейти на вкладку «Керування сімейною групою».

ЧаПи

Valve створила окрему сторінку-посібник щодо сімейних груп Steam — вичерпна інструкція українською мовою, де максимально детально розписано все, що стосується створення, налаштування, керування та принципів роботи сімейної бібліотеки. Там же зібрані ЧаПи (відповіді на часті запитання).

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