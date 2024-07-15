Скарлетт Йоганссон вважає, що Сем Альтман з OpenAI міг би стати лиходієм Marvel з механічною рукою

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Акторка Скарлетт Йоганссон вважає, що з CEO OpenAI Сема Альтмана вийшов би відмінний лиходій Marvel. Жарт Йоганссон пролунав після розповіді про суперечку з Альтманом та OpenAI щодо використання голосу, схожого на її власний.

«Я припускаю, що він міг би — можливо, з робототехнічною рукою», — сказала «Чорна вдова» The New York Times.

Модель штучного інтелекту GPT-4o викликала гнів Йоганссон після того, як користувачі звернули увагу на схожість голосу «Sky» з голосом акторки, яка озвучувала штучний інтелект у, фільмі Спайка Джонса «Вона» 2013 року.

«Коли я почула опубліковану демонстрацію, я була шокована, розгнівана і не вірила, що містер Альтман використовує голос, який звучить настільки моторошно схожим на мій, що мої найближчі друзі та журналісти не можуть відрізнити», — казала Йоганссон у травні.

Початково акторка відхилила пропозицію Альтмана озвучити модель ШІ у вересні минулого року. За її словами, Альтман знов звернувся до неї в травні, за два дні до виходу демоверсії GPT-4o.

19 травня OpenAI повідомила в блозі, що призупиняє використання «Sky».

«Голос «Sky» не належить Скарлетт Йоганссон, і він ніколи не мав на меті бути схожим на її голос. Ми обрали акторку, яка буде озвучувати голос «Sky», перш ніж звертатися до пані Йоганссон. Ми шкодуємо, що не спілкувалися з пані Йоганссон краще», — сказав тоді Альтман.

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Джерела: The New York Times, Business Insider

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