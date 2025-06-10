Скасований фінал: Ґеральт в The Witcher 3 ледь не зіграв у «самогубну місію» з Mass Effect 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Ще до релізу The Witcher 3: Wild Hunt розробники планували інший фінал — Ґеральт мав вирушити на «самогубну місію», натхненну сетингом Mass Effect 2. Кінцівка ледь не стала основною.

Провідний сценарист CD Projekt Red Марцін Блаха розповів, що між початковою розробкою гри та її релізом деякі з «найбільших змін» були пов’язані саме з Диким Гоном. У відхиленому варіанті Ґеральт мав як Шепард зібрати свою команду і піти ва-банк.

«Спочатку ми мали фінал, натхненний Mass Effect 2… той момент, коли Геральт збирає команду і вирушає на місію. Це відбувалося на скеллігському драккарі, на якому ви пливли в замерзле море, і повинні були битися з Диким Гоном на цьому драккарі», — каже провідний сценарист.

Планувалося, що Ґеральт мав влаштувати останню битву прямо на борту в антуражі темного фентезі з епічною постановкою. Але зрештою CD Projekt Red зробила вибір на користь особистої історії, внутрішньому конфлікті та стосунках між персонажами, ніж на епічному зіткненні. Однак окремі елементи ідеї залишилися — той самий човен на крижаному морі, наприклад, зберігся у сценах перед фінальним протистоянням.

Це ще один приклад того, як сильно гра могла б відрізнятися, якби автори пішли іншим шляхом. Наприклад, кілька років тому модер зміг відновити вирізаний розширений фінал The Witcher 3 — у ньому Цирі стає відьмачкою. Як ми бачимо, CDPR вирішила притримати цей сюжет для нової The Witcher 4. А інші модери відновили вирізані з фінальної версії перегони на човнах. Сам дизайнер квестів The Witcher 3 зізнавався, що хотів би змінити багато чого в цій грі.

До речі, іншою великою ідеєю, яка не дійшла до релізу стала мантикора. Нещодавня технічна демонстрація майбутньої The Witcher 4 показала їхнє повернення — монстрів, яких ще понад 10 років тому вирізали з третьої частини.

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