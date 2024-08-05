Скасувати ніколи не пізно. Штучний інтелект Apple осоромився в бета-версії, «підіграючи» поштовим шахраям

Apple Intelligence вже з’явився в беті iOS 18.1 для розробників, але працює він, як виявилось, не найкращим чином.

Як повідомляє сайт Android Authority, штучний інтелект Apple позначає фішингові електронні листи у поштовому застосунку як пріоритетні. Фільтр працює таким чином, що, здається, не враховує адресу відправника, а просто сканує текст.

Apple Intelligence — це, мабуть, найважливіша особливість iOS 18, яка включає власні функції штучного інтелекту в ОС. І хоча вона навряд буде представлена публіці раніше жовтня, розробники можуть її протестувати в беті вже зараз, а Apple, сподіваємось, виправить до випуску усі недоліки.

Повідомлення про те, що Apple Intelligence підіграє «поштовим» шахраям, нині поширюють на Reddit.

Варто зазначити, що проблема з фішингом — давня для Apple Mail, оскільки нинішні автоматичні інструменти не завжди працюють ефективно. Водночас Apple Intelligence, яка мала б усунути її, поки лише погіршує ситуацію.

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