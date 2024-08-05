Скасувати ніколи не пізно. Штучний інтелект Apple осоромився в бета-версії, «підіграючи» поштовим шахраям

Apple Intelligence вже з’явився в беті iOS 18.1 для розробників, але працює він, як виявилось, не найкращим чином.
Як повідомляє сайт Android Authority, штучний інтелект Apple позначає фішингові електронні листи у поштовому застосунку як пріоритетні. Фільтр працює таким чином, що, здається, не враховує адресу відправника, а просто сканує текст.
Apple Intelligence — це, мабуть, найважливіша особливість iOS 18, яка включає власні функції штучного інтелекту в ОС. І хоча вона навряд буде представлена публіці раніше жовтня, розробники можуть її протестувати в беті вже зараз, а Apple, сподіваємось, виправить до випуску усі недоліки.
Повідомлення про те, що Apple Intelligence підіграє «поштовим» шахраям, нині поширюють на Reddit.
Варто зазначити, що проблема з фішингом — давня для Apple Mail, оскільки нинішні автоматичні інструменти не завжди працюють ефективно. Водночас Apple Intelligence, яка мала б усунути її, поки лише погіршує ситуацію.
Apple Genmoji, «розумна Siri» та партнерство з OpenAI — штучний інтелект нарешті «приземлився» в Купертіно
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: