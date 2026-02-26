Smart Reorder від Spotify перетворює плейлисти на DJ-сети

Depositphotos

Spotify запустив функцію під назвою Smart Reorder, яка робить зі звичайних списків відтворення структуровані музичні добірки з логікою DJ-сету. Інструмент став частиною режиму Mix і доступний виключно для користувачів із підпискою Premium.





Головна ідея нової опції — автоматично впорядкувати треки так, щоб вони звучали безперервно, плавно та гармонійно, без різких змін темпу або тональності. Smart Reorder аналізує кожну композицію в плейлисті за двома ключовими параметрами: BPM (beats per minute — кількість ударів за хвилину) та музичним ключем, тобто тональністю. На основі цих даних система перебудовує порядок треків так, щоб переходи були максимально природними. Це дозволяє уникати ситуацій, коли після повільної композиції раптово починається швидкий трек із зовсім іншою гармонією. У підсумку плейлист звучить як цілісна DJ-підбірка з продуманою енергетикою та поступовим розвитком настрою.

“Ніколи ще не було так просто персоналізувати свій досвід прослуховування в Spotify”, — запевняє прес-реліз компанії.

Функція інтегрована безпосередньо в інтерфейс застосунку. Щоб її використати, потрібно відкрити свій плейлист у Spotify, натиснути кнопку “Mix”, а потім — “Edit” (Редагувати). Після цього в нижній частині екрана з’явиться кнопка “Smart Reorder”. Достатньо торкнутися її, і система одноразово автоматично переставить треки відповідно до BPM і ключа кожної композиції. Якщо користувач збереже зміни, попереднє ручне сортування буде перезаписано новим порядком.

“Тепер створювати чудові переходи стало ще плавніше завдяки Smart Reorder”, — стверджують у Spotify.

Smart Reorder став логічним продовженням розвитку режиму Mix, який раніше вже отримав інструменти для налаштування переходів між треками. Зокрема, йдеться про fade — поступове загасання однієї композиції перед початком наступної — а також керування параметрами звучання через EQ-криву. Усе це спрямовано на те, щоб зробити відтворення більш схожим на професійне зведення. Новий інструмент автоматичного сортування доповнює ці можливості, мінімізуючи потребу в ручному редагуванні порядку пісень.





“Одним натисканням ця оновлена функція дає Premium-користувачам легкий спосіб переставити змішані плейлисти за BPM та тональністю”, — йдеться у прес-релізі.

Компанія зазначає, що з моменту запуску Mixed-плейлистів користувачі прослухали понад 220 мільйонів годин такого формату відтворення. Це підкреслює популярність концепції плейлистів, які звучать не як випадковий набір треків, а як цілісний музичний сет. Крім того, Spotify раніше експериментував із функцією створення плейлистів через текстові запити — так звані Prompted Playlists через чат-бота для Premium-підписників у США та Канаді. У цьому випадку користувачі могли формувати добірки за допомогою текстових підказок, а алгоритм підбирав композиції відповідно до описаного настрою чи теми.

Таким чином, Smart Reorder — це ще один крок у напрямку автоматизації персонального музичного досвіду. Поєднання аналізу BPM і тональності з уже наявними інструментами fade та EQ-кривої дозволяє перетворити звичайний плейлист на більш професійно структуровану добірку. Для Premium-користувачів це означає можливість отримати ефект DJ-зведення буквально одним натисканням кнопки, без необхідності самостійно аналізувати темп і гармонію кожного треку.

