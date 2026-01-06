Софі Тернер каже, що була єдиною акторкою "Гри престолів", яку вдовольнив фінал

Гра престолів / HBO

Акторка Софі Тернер розповіла, що була надзвичайно задоволена фіналом Санси Старк з “Гри престолів”, чого не можна сказати про її колег.

Прем’єра хітового фентезі-серіалу HBO, заснованого на книгах Джорджа Р. Р. Мартіна, відбулась ще в далекому 2011 році, і хоча проєкт успішно тримав увагу глядачів протягом восьми напружених сезонів, його завершення мало кому прийшлося до вподоби. Що цікаво, обурювались не лише глядачі, а й самі актори, як згадує в новому інтерв’ю The Direct Софі Тернер.

“Я дуже задоволена тим, як Санса завершила історію “Гри престолів”, але насправді ніхто інший не вподобав свій фінал”, — каже Тернер, хоча уникає подробиць.

Зважаючи на те, що Санса Старк завершила свою історію як Королева Півночі, а її земля здобула незалежність від решти Вестеросу, навряд відповідь Тернер могла бути іншою. Решті персонажів пощастило менше.

“Мені здається, що я отримала хороший серіал, і не певна, що зможу переглянути його завершення”, — додає Тернер у відповідь на питання про потенційне повернення до франшизи. “Покажіть мені гроші (сміється). Не знаю, я думаю, що було б важко, але водночас чудово повернутися до цього. Мені хотілося б побачити сценарій для початку”.

Як відомо, HBO розробляв прямий сиквел “Гри престолів” про Джона Сноу, де серед інших і Тернер могла б повторити свою роль. Утім проєкт скасували через брак вихідного матеріалу. Власне з цією проблемою стикнулися й останні сезони оригінального шоу, які за графіком обігнали випуск книг Мартіна і намагалися завершити власноруч низку сюжетних ліній. Результат — всім відомий.

“Ми знали, що реакції будуть суперечливими, але сподівалися на краще, ніж 50/50. Ми точно не хотіли, щоб було так багато ненависті”, — пояснювали раніше творці шоу. “Ми не взяли до уваги мережевий ефект. Зазвичай він може допомогти шоу, як лінія позитивного зворотного зв’язку. Але ми не врахували, що деяким людям фінал сподобається, а деяким — ні”.

Цікаво, що Тернер була не така категорична щодо відмови до повернення, як сам Сноу (Кіт Харрінгтон).

“Ні, Боже, ні”, — сказав Харрінгтон, коли його запитали, чи хотів би він озвучити Джона Сноу в аудіокнизі. “Я не хочу до цього наближатися. Я витратив на це 10 років”.

Наступним новим проєктом у франшизі стане серіал-спіноф “Лицар сімох королівств”, заснований на новелах Джорджа Р. Р. Мартіна, що оповідають про пригоди лицаря Дунка та його зброєносця Егга, які подорожують Вестеросом приблизно за 100 років до подій “Гри престолів”. Реліз першого епізоду запланований на 18 січня.