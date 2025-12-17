Новини Кіно 17.12.2025 comment views icon

Кіт Харрінгтон більше не хоче й наближатися до "Гри престолів", але мріє про "будь-яку роль" в новому "Гаррі Поттері"

Катерина Даньшина

Кіт Харрінгтон більше "не хоче й наближатися" до світу "Гри престолів", але мріє про одну роль в новому "Гаррі Поттері"
Кіт Харрінгтон / HBO

Роль Джона Сноу в “Грі престолів” стала проривною для Кіта Харрінгтона, але безперервні зйомки в одному світі протягом 10 років, здається, назавжди відвернули актора від франшизи.

В інтерв’ю Variety, присвяченому виходу аудіокниги про “Гаррі Поттера”, де Харрінгтон озвучив Гільдероя Локарта, актора запитали, чи не повторив би він роль Сноу в аудіоверсії “Гри престолів”.

“Ні, Боже, ні”, — відповів Кіт. “Я не хочу більше до цього наближатися. Я витратив на “Гру престолів” 10 років. Дякую, зі мною все гаразд”.

“Гра престолів” принесла Харрінгтону не тільки популярність і кохання (на зйомках він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Роуз Леслі), а й певним чином вплинула на його проблеми з психічним здоров’ям та алкоголізмом. До речі, раніше Кіт мав шанси на повернення до екранної ролі в нині скасованому приквелі про “Джона Сноу” від HBO. Натомість франшиза розширилась двома приквелами: “Дім дракона” отримає вже третій сезон у 2026 році, тоді як в січні очікуємо на прем’єру “Лицаря сімох королівств”.

Цікаво, що Харрінгтон надмірно зацікавлений у приєднанні до іншої фентезі-франшизи. Йдеться якраз таки про “Гаррі Поттера”, але на цей раз актор сподівається не на озвучку, а на повноцінну роль в майбутньому шоу.

“Я б взявся за будь-яку роль. Хоча б статистом на задньому плані, мені байдуже. Із задоволенням там знявся би”.

Серіал “Гаррі Поттер”, нагадаємо, також розробляє HBO. Наразі тривають зйомки першого сезону, який очікується до релізу у 2027 році. Раніше нам представили головне тріо акторів-дітей, новий викладацький склад Гоґвортсу, а також Малфоїв, Дурслі та Візлі. Перші витоки зі зйомок вже продемонстрували кадри з подорожжю Гаррі та Геґріда на Алею Діаґон, Дамблдора на узбережжі, а також візит рудоволосої родини чарівників на станцію Кінгс-кросс.

Щодо Харрінгтона, то після “Гри престолів” він знімався в кількох проєктах, але подібних великих ролей не мав. Одна з останніх його появ припала на горор “Жах” / The Dreadful. Там актор возз’єднався зі своєю екранною сестрою Софі Тернер для сцени, від якої “їх обох нудило”.

“Дім дракона”, “Ліхтарі” та “Дюна”: відеоанонс серіалів НВО, що вийдуть у 2026 році

