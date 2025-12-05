За 100 років до "Гри престолів": вийшов фінальний трейлер серіалу "Лицар сімох королівств", реліз — 18 січня

Кадри з серіалу "Лицар сімох королівств" / HBO

HBO показала фінальний трейлер серіалу “Лицар сімох королівств” і, судячи з відео, на нас чекає дещо веселіша історія, порівняно з “Грою престолів” і “Домом дракона”.

Заснований на новелах Джорджа Р. Р. Мартіна “Лицар сімох королівств” оповідатиме про пригоди лицаря Дунка (Пітер Клеффі) та його зброєносця Егга (Декстер Сол Анселл), які подорожують Вестеросом приблизно за 100 років до подій “Гри престолів”.

Після смерті свого володаря сера Арлана з Пеннітрі Дунк вирішує стати лицарем, аби заробити трохи грошей, а компанію йому складає маленький лисий хлопчик на ім’я Егг. Одна з головних подій історії — турнір в Ешфорд-Медоу, де дует зустріне кількох Таргарієнів, пращура Роберта Баратеона і лялькарку Танселл.

Зі слів шоуранерів, першочергово історія зосередиться на “простих людях”, а не королівських баталіях. Тож відповідно змінюється і тон: він буде легшим і принесе більше комедії.

“Кожному лицарю потрібен зброєносець”, — каже Егг Дунку. “А ти виглядаєш так, ніби тобі він потрібен більше, ніж іншим”.

Серед решти акторського складу: Деніел Інгс (Ліонель Баратеон), Берті Карвел (Бейлор Таргарієн), Денні Вебб (сер Арлан з Пеннітрі), Сем Спруелл (Мейкар Таргарієн), Шон Томас (Реймун Фоссовей), Фінн Беннет (Аеріон Таргарієн), Едвард Ешлі (сер Стеффон Фоссовей), Танзін Кроуфорд (лялькарка Танселл), Генрі Ештон (Дейрон Таргарієн), Юсеф Керкур (Стілі Пейт), Том Вон-Лоулор (Пламмер) та Деніел Монкс (сер Манфред Дондарріон). До того ж очікується, що “Лицар сімох королівств” поверне одного з найбільш ненависних персонажів “Гри престолів”.

Для серіалу “Лицар сімох королівств” передбачили щонайменше два сезони: перший стартує вже 18 січня (початково з одним епізодом, решта з загалом шести виходитимуть щотижня), тоді як зйомки другого запланували на цей грудень. Клеффі та Анселл на одній з презентацій повідомили, що в продовженні покажуть Дорн, але без подробиць.

В січні Джордж Мартін написав, що переглянув перші шість епізодів “Лицаря сімох королівств” й назвав їх “адаптацією, гідної розумної людини”. Письменник також відвідував знімання і зазначав, що 90% подій відбуватимуться у полі з наметами, однак, попри менший бюджет, аніж у “Дому дракона” чи флагманського шоу, серіал отримав “чудові декорації” і запропонує кілька цікавих битв. Раніше він також заявив про розробку “5-6 спінофів “Гри престолів”, при цьому не лише приквелів, а й продовжень.