Бездоганні відпочивають: третій сезон "Дому дракона" покаже “найкрутіші” війська "Гри престолів"
Кадр з "Дому дракона" / HBO

HBO Max показав відеоанонс серіалів на 2026 рік, в якому з’явилися кадри третього сезону “Дому дракона”. Найцікавіший момент — армія, яку у всесвіті “Гри престолів” вважають однією з найнебезпечніших.

У новині присутні спойлери до фіналу 1-го сезону “Дому дракона” і книжкових подій 3-го

Серіал “Гра Престолів” вже показував дотракійців і Бездоганних, яких описували як безжальних ворогів зі Сходу. Перші поводяться як дикуни, яким подобається вбивати і грабувати, а другі — ідеальні солдати, які ніколи не підіймуть бунт проти наказу. Але “Дім дракона” робить ставку на Північ — на Зимових Вовків.

Наприкінці першого сезону Рейніра відправила двох своїх синів, щоб ті заручилися підтримкою союзників і поповнили її армію проти “Зелених”. Молодший Люцеріс Веларіон вирушив до Штормової Межі для союзу з Баратеонами, де його вбив Еймонд Таргарієн, а старший син Джекейріс до Вінтерфелла для угоди зі Старками. Саме звідти родом Зимові Вовки, які підтримали Рейніру та фракцію “Чорних”.

Бездоганні відпочивають: третій сезон "Дому дракона" покаже “найкрутіші” війська "Гри престолів"
Джекейріс — cтарший син Рейніри Таргарієн, що заручився підтримкою Старків

Наприкінці другого сезону “Дому дракона” їх коротко показали під час маршу через замок Близнюки, після вдалої угоди із Фреями. А в третьому вони зіграють не останню роль.

Бездоганні відпочивають: третій сезон "Дому дракона" покаже “найкрутіші” війська "Гри престолів"
Зимові Вовки просуваються крізь замок Близнюки (родовий замок Фреєв)

Як і Бездоганним, Зимовим Вовкам нічого втрачати. Це переважно дорослі жителі Півночі, часто вже сивочолі дідусі. За давньою традицією, коли зима ставала нестерпною, вони залишали свої домівки, аби не бути тягарем для родини, й вирушали назустріч честі, битві та смерті. Саме ця відчайдушність робить їх особливо небезпечними: їм нічого втрачати, а кожен бій вони приймають так, ніби він останній.

Бездоганні відпочивають: третій сезон "Дому дракона" покаже “найкрутіші” війська "Гри престолів"
Новий кадр з битвою Зимових Вовків у 3-му сезоні “Дому дракона”

У відеоанонсі HBO Max показано кілька сцен із Зимовими Вовками. Старі бородаті воїни кидаються в атаку, частина з них падає під градом стріл. Назва битви не звучить, але сцени явно ведуть до однієї з найкривавіших подій “Танку Драконів” — битва за Тамблтон. Очікується, що вона стане наймасштабнішою у третьому сезоні й з’явиться ближче до фіналу. У ній братиме участь значна кількість важливих персонажів, а Зимові Вовки покажуть, чому Північ колись вважали силою, з якою краще не жартувати.

На тлі цього HBO вже підтвердив продовження “Дому дракона” на четвертий сезон. Паралельно серіал “Лицар сімох королівств” отримав другий сезон ще до прем’єри першого. Сам “Дім дракона” на сьогодні має два сезони, а третій вже завершив зйомки. Його події розгортаються за 200 років до “Гри Престолів”, коли між Таргарієнами розпочалася кривава війна, що зрештою стала “першим дзіночком” падіння найвеличнішого дому Вестеросу із їхніми драконами.

У першому сезоні король Візеріс назвав Рейніру спадкоємицею Залізного Трону, що стало порушенням тралицій і початком масштабного конфлікту. Зокрема друга дружина короля Алісент Гайтауер, яка була подругою Рейніри, очолила фракцію “Зелених” разом з її батьком Отто, розпочавши запекле протистояння за владу. У фіналі другого сезону Деймон повертається до Рейніри, нові вершники драконів готуються до удару по Королівській Гавані, а “Зелені” занурюються в хаос через власні сутички.

Бездоганні відпочивають: третій сезон "Дому дракона" покаже “найкрутіші” війська "Гри престолів"
Отто і Алісента Гайтауери

Прем’єра третього сезону “Дому дракона” запланована на 2026 рік, орієнтовно на початку літа. Акторка Олівія Кук (Алісент) обіцяє, що сезон почнеться з “вибухових” подій. А ще покаже “важливу річ” з книг Джорджа Мартіна, яку пропустила “Гра престолів”.

Джерело: Screen Rant

