Sony, ймовірно, хоче відмовитися від бренду Xperia у 2025 році ─ з випуском першого смартфона з камерою під дисплеєм

Лінійка мобільних пристроїв Xperia існує на ринку багато років. Першим представником серії став пристрій Sony Ericsson Xperia X1 із Windows Mobile та висувною QWERTY клавіатурою. Після цього виходили інші цікаві моделі, включаючи Xperia PLAY із висувним геймпадом (2011) та перший смартфон із 4К дисплеєм Sony Xperia Z5 Premium (2015).

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Однак, попри цікаві рішення і дизайн, що приваблює багатьох, Sony займає скромне 14-е місце на ринку смартфонів з часткою 0,35%. Компанія змогла випередити Asus, але поступається HMD Global, яка випускає мобільні пристрої під брендом Nokia. Незважаючи ні на що, і у 2018 році, і у 2023 році генеральний директор Sony Каз Хіра заявляв, що компанія продовжить виробляти смартфони, попри нездатність отримувати прибуток за високих цін.

Схоже, така ситуація не зовсім влаштовує Sony, і компанія має намір застосувати підхід «випаленої землі» до свого бізнесу смартфонів, відмовившись від усього старого, включаючи бренд Xperia і відомий дизайн. Такі чутки циркулюють на Weibo. Інсайдери кажуть, що Sony має намір перейти на нову мову дизайну. Очікується, що фронтальна камера переміститься під дисплей у 2025 році. Це, безумовно, змінить вигляд смартфонів компанії й може призвести до деякого пожвавлення цього бізнесу.

Випуск свого першого смартфона з фронтальною камерою під дисплеєм міг би стати ідеальним моментом для Sony, щоб відмовитися від дизайну, бренду та історії Xperia та почати все з чистого аркуша.

Джерело: phonearena