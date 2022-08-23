Sony підтвердила терміни виходу PS VR2 — гарнітура надійде у продаж на початку 2023 року

Sony підтвердила, що VR-гарнітура PlayStation VR2 вийде на початку 2023 року — відповідні повідомлення з’явилися у соцмережах, зокрема їх розмістили французький та японський аккаунти PlayStation в Twitter.

У травні авторитетний аналітик TF International Securities Мін-Чі Куо, відомий своїми точними прогнозами про новинки Apple, повідомляв, що масове виробництво PS VR2 почнеться у другому півріччі 2022 року, а на ринок друге покоління очікуваної багатьма VR-гарнітури Sony вийде на початок 2023 року. Схоже, у Sony все йде за планом, тож PS VR2 можна очікувати за кілька місяців.

Наразі в офіційному блозі PlayStation відсутні будь-які інші повідомлення щодо PS VR2, тож доведеться ще якийсь час почекати на подробиці щодо ціни та точної дати початку продажів. Раніше лідер PlayStation Джим Раян пообіцяв на старті PS VR 2 понад 20 ігор від внутрішніх та сторонніх студій. Судячи з усього, наступна велика презентація ігор PlayStation відбудеться незабаром. Востаннє Sony ділилася новими деталями щодо PS VR 2 наприкінці липня — тоді розробники розповіли про головні особливості гарнітури, такі як «прозорий» режим, налаштування ігрового простору та режим кінотеатру для ігор, які не призначені для VR, і перегляду відео.