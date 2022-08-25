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Sony підвищує ціни на PS5 — у Європі консолі здорожчають на 50 євро

Sony підвищує ціни на PS5 — у Європі консолі здорожчають на 50 євро

Sony з огляду на суттєві зміни у глобальній економіці (читай: рецесію) вирішила переглянути цінову політику та скоригувати ціни на консолі PS5 на всіх ключових ринках, за винятком США. Так, Sony підвищує ціни на консолі — відсьогодні в усіх цих країнах починають діяти нові ціни.

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У Європі ціна зросла на 50 євро на обидві версії PS5 (тож в Україні також варто очікувати пропорційного росту цін), у Британії — на 30 фунтів стерлінгів, а в Японії — на 5000 єн. Один з найбільших платформоутримувачів поясний таке рішення кількома факторами — підвищенням інфляції у всьому світі, несприятливою економічною ситуацією та підвищенням попиту на саму консоль. Якщо вірити Sony, PS5 досить має попит і він зростає.

Нові рекомендовані роздрібні ціни (RRP) на PS5

Європа:

  • PS5 Digital Edition — €449,99
  • PS5 з дисководом — €549,99

Великобританія

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  • PS5 Digital Edition —  £479.99
  • PS5 з дисководом — £389.99

Японія

  • PS5 Digital Edition — ¥60,478
  • PS5 з дисководом —  ¥49,478

Китай

  • PS5 Digital Edition — ¥4,299
  • PS5 з дисководом — ¥3,499

Австралія

  • PS5 Digital Edition — $799,95
  • PS5 з дисководом — $649,95

Мексика

  • PS5 Digital Edition — $14 999
  • PS5 з дисководом — $12 499

Канада

  • PS5 Digital Edition —  $649,99
  • PS5 з дисководом — $519,99

В минулому кварталі Sony відвантажила на ринок 2,4 мільйона одиниць PlayStation 5 — всього на 4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (2,3 млн), а загальний тираж консолі досяг 21,7 мільйона одиниць. При цьому Sony впевнена, що надалі зможе відвантажувати понад 5 млн PS5 кожного кварталу та вийти на 18 млн PS5 за підсумками року. Що ж, це доволі амбітний план. Подивимося, що з цього вийде.

Sony продала 21,7 млн PS5 та суттєво (на 16%) знизила прогноз річного прибутку PlayStation через падіння продажів ігор


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