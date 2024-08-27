Sony PlayStation 5 Pro вийде дуже скоро і коштуватиме до $700 — дехто вже має комплект розробника

На Gamescom 2024 відкрито не говорили про консоль Sony PlayStation 5 Pro, проте це був секрет, про який знають всі. Дехто з розробників неофіційно розповів про час її виходу.

Кілька розробників зазначили, що оновлену ​​PlayStation 5 мають випустити до кінця цього року. Нова консоль може стати одним із продуктів, які Sony продемонструє найближчими тижнями. Згідно з джерелами, які розмовляли з Джеффом Ґраббом з Giant Bomb, Sony проведе нову трансляцію State of Play до кінця вересня. Хоча він не підтвердив презентацію саме PlayStation 5 Pro на заході, це здається дуже ймовірним. Ґрабб також назвав потенційну ціну нової консолі — $600-$700.

Під час конференції Gamescom 2024 з’явилися коментарі розробників, які припускають, що реліз буде дуже швидким. Один з них сказав Multiplayer.it, що PS5 Pro вийде досить скоро, щоб вплинути на плани запуску майбутньої гри. Інший розробник зазначив, що нове обладнання працюватиме з Unreal Engine 5 значно краще, ніж звичайна PS5. Хоча Sony ще публічно не визнала існування PS5 Pro, остання інформація свідчить, що багато компаній уже мають доступ до наборів розробника.

Очікується, що продуктивність процесора нової моделі буде порівняною з наявною консоллю, але вдосконалення отримає графічний процесор та обробка штучного інтелекту. Загальна графічна продуктивність може зрости на 45%, а продуктивність трасування променів може подвоїтися або навіть потроїтися.

Крім того, PlayStation Spectral Super Resolution (аналог DLSS) використовуватиме масштабування для покращення якості зображення з нижчої роздільної здатності. Як наслідок, у деяких іграх на PS5 Pro можуть зрости частота кадрів та можливості трасування променів.

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Джерело: TechSpot

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