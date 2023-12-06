Новини Ігри 06.12.2023 о 10:58 comment views icon

Sony прагне продати 25 млн консолей PS5 до кінця фінансового року. І близько 17 млн за 2 півріччя

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Юрій Орос

Автор новин

Sony прагне продати 25 млн консолей PS5 до кінця фінансового року. І близько 17 млн за 2 півріччя

Sony Interactive Entertainment має намір продати 25 млн одиниць PS5 у фінансовому році, що закінчується в березні 2024 року, що буде найвищим показником для консолей PlayStation. Sony збирається цього досягти незважаючи, що в першому фінансовому півріччі було продано лише 8,2 млн одиниць.

Про це виданню Nikkei розповів Хідеакі Нішіно, старший віцепрезидент SIE, відповідальний за розробку платформи, екосистему консолі та плани на святковий сезон. Згідно з його словами, від релізу PS5 у листопаді 2020 го пройшло вже 3 роки, вона входить в середину 7-8 річного циклу. За цей час почали підтягуватися ігри «що повністю використовують потенціал PS5».

Дефіцит постачання вирішено, і цієї зими можна сказати, що це буде перший сезон розпродажів з моменту релізу, в якому вам не доведеться шукати PS5. Ми прагнемо продавати PS5 швидше, ніж PS4.

Також Нішіно поділився інформацією, що фільми та серіали за ігровими франшизами, як-от Gran Turismo, The Last of Us, мають зацікавити ще не знайомих з PlayStation людей ознайомитися з іграми на консолях Sony.

Рецензія на фільм «Ґран Туризмо» / Gran Turismo

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Кілька тижнів тому сайт Finbolt публікував помісячні продажі флагманської консолі Sony. В середньому з січня по жовтень продавалося 1238109 консолей щомісячно, та 40705 PS5 на день. Втім, такий темп дає лише близько 15 млн консолей за річний період. Тож до березня Sony треба сильно прискоритися, щоб досягти 25 млн до березня.

Sony прагне продати 25 млн консолей PS5 до кінця фінансового року. І близько 17 млн за 2 півріччя

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