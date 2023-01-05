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Sony презентувала Project Leonardo — новий контролер PS5, який можна адаптувати для потреб гравців з інвалідністю

Sony презентувала Project Leonardo — новий контролер PS5, який можна адаптувати для потреб гравців з інвалідністю

На виставці CES 2023 Sony повідомила, що працює над новим доступним контролером під кодовою назвою Project Leonardo, який легко налаштовується під потреби різних гравців.

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“Доступність — важлива тема для нас у PlayStation, і ми хочемо й надалі підіймати планку, щоб кожен геймер міг отримувати задоволення від гри. Це і широкі можливості в іграх PlayStation Studios, таких як God of War Ragnarok від Santa Monica Studio або The Last of Us Part I від Naughty Dog, і широкий набір функцій інтерфейсу користувача на консолях PS4 і PS5. Ми прагнемо усунути бар’єри для кожного гравця”, — пишуть у блозі PlayStation. 

Sony повідомила, що при створенні Project Leonardo консультувалася з AbleGamers і SpecialEffect — групами, які займаються покращенням доступності відеоігор для того, щоб більше людей з інвалідністю могли у них грати.

Sony анонсує Project Leonardo — новий контролер PS5, який можна адаптувати для потреб гравців з інвалідністю

Project Leonardo виглядає як круглий геймпад з тригерами різних форм та розмірів, а також джойстиком, які можна налаштовувати під особисті потреби. Пристрій також має 4 додаткові роз’єми (3,5 мм) для підключення сторонніх аксесуарів.

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Sony анонсує Project Leonardo — новий контролер PS5, який можна адаптувати для потреб гравців з інвалідністю

У блозі PlayStation зазначають, що Project Leonardo для PS5 – це “полотно, на якому геймери можуть створити свій власний ігровий досвід”. Контролер також дозволить гравцям налаштовувати функції для різних кнопок і зберігати три різні конфігурації як профілі для зручності використання.

Leonardo можна використовувати як автономний контролер, у парі або в поєднанні з додатковим бездротовим DualSense.

Sony анонсує Project Leonardo — новий контролер PS5, який можна адаптувати для потреб гравців з інвалідністю

Попри те, що перші ігри від Sony пропонували досить надійний набір опцій доступності — і The Last of Us, і God of War Ragnarök отримали нагороди Game Awards за доступність — сама компанія відстає з точки зору доступного обладнання. 

Microsoft випустила свій доступний Xbox Adaptive Controller у 2018 році, а у 2021 році запустила програму, за якою розробники можуть надсилати свої ігри в компанію для оцінки їх доступності та тестування гравцями з інвалідністю.

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Контролер Project Leonardo нині перебуває на стадії розробки, щодо дати його релізу чи вартості інформації ще немає.

Джерело: The Verge


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