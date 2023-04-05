Sony розробляє портативну ігрову консоль PlayStation Handheld під кодовою назвою Q Lite, вона вийде після PlayStation 5 Pro – Том Хендерсон

За даними інсайдера Тома Хендерсона, наразі у розробці знаходиться нова портативна ігрова консоль Sony PlayStation Handheld. Пристрій фігурує під кодовою назвою Q Lite і потребує PlayStation 5.

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Судячи з усього, Q Lite не є хмарним стрімінговим пристроєм, але натомість використовує функцію Remote Play with the PlayStation 5, яку Sony активно просуває в останні тижні. Новий пристрій підтримує адаптивну потокову передачу з роздільною здатністю до 1080p і частотою 60 кадрів на секунду і потребує постійного підключення до інтернету.

Ранні прототипи Q Lite нагадують контролер PlayStation 5, але з масивним 8-дюймовим сенсорним дисплеєм в центрі. Пристрій оснащений адаптивними тригерами для тактильного зворотного зв’язку, а також має інші атрибути портативного пристрою, включаючи кнопки гучності, динаміки, звуковий роз’єм і т.д.

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Портативна консоль зараз перебуває на етапі тестування. Її вихід на ринок має відбутися після появи модернізованої консолі PlayStation 5 Pro та знімного накопичувача для PS5.

Раніше галузевий інсайдер Джефф Грабб стверджував, що Sony планує оголосити про «другу фазу PS5». Вона має на увазі вихід знімного накопичувача для PlayStation 5, Project Nomad (бездротові навушники), Project Voyager (бездротова гарнітура) та Q Lite (портативна консоль) протягом дуже короткого періоду. Вихід PlayStation 5 Pro орієнтований на період передноворічних свят 2024 року.

Джерело: insider-gaming