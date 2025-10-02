Новини Пристрої 02.10.2025 comment views icon

Sony випустила ​​PS5 Slim Digital на 825 ГБ для Європи за €499

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Нова цифрова версія PlayStation 5 на 825 ГБ, що вказано на упаковці. Фото: Остін Еванс.
Нова цифрова версія PlayStation 5 на 825 ГБ, що вказано на упаковці. Фото: Остін Еванс.

Оновлена PS5 Slim Digital постачається з тією ж ціною, але меншим обсягом пам’яті.

Sony випустила оновлену цифрову консоль PS5 Slim у Європі, однак замість 1 ТБ пам’яті вона постачається з SSD на 825 ГБ, як і йшлося в раніших витоках, та тією ж ціною €499. Серед інших оновлень пристрій отримав нове матове покриття, а також менші компоненти, що робить його легшим за попередника на 100 грамів.

Цього тижня ютубер Остін Еванс розпакував та розібрав на відео одну з нових моделей Digital Edition на 825 ГБ та виявив, що користувачам доступно лише 667, 2 ГБ — решту займають операційна система та вбудовані програми. Для порівняння: попередниця на 1 ТБ пропонувала реальні 848 ГБ пам’яті.

Sony не назвала причин змін, але в нещодавньому дописі згадувала “складну економічну ситуацію”. Невідомо, чи вийде оновлена ​​PS5 Slim Digital за межами Європи.

Раніше з’явилась інформація, що Sony готує оновлені PS5 Pro і DualSense до випуску в листопаді: консоль не відрізнятиметься дизайном, але споживатиме на 3% менше електроенергії та, ймовірно, запропонує певні зміни всередині; тоді як контролер постачатиметься зі знімним акумулятором.

Нагадаємо, що компанія також анонсувала бездротові колонки PlayStation Pulse Elevate для консолей і ПК та розгорнула оновлення для PlayStation 5, яке серед іншого, дозволило під’єднувати DualSense одразу до 4-х девайсів і принесло новий режим, що скорочує енергоспоживання шляхом зниження продуктивності ігор.

Sony випускає артбук з 400 сторінками “рідкісних” прототипів PlayStation, ціна від $125

Спецпроєкти
Потужність 25 000 Па, автономність до 60 хвилин: огляд бездротового пилососа MOVA S2 Detect
Від сайтів до квантових обчислень. Як Infinity Technologies поєднує розробку з науковими дослідженнями

Джерело: IGN, The Verge

Популярні новини

arrow left
arrow right
В листопаді вийде "енергоощадна" PS5 Pro і оновлений DualSense зі змінним акумулятором, — інсайдер
Paradox повертає кошти за передзамовлення Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 та обіцяє переробити гру
Розробник Concord: "Геймери люблять спостерігати за провалами ігор"
Ексглава PlayStation: консолі досягли технічного плато, час робити їх доступнішими
У PS Store триває розпродаж "На старт, увага, нумо грати!" — TEKKEN 7, Dead Island 2 та інші зі знижками до -90%
Sony представила Xperia 10 VII з блоком камер як у Pixel та широкими ретрорамками за €449
Sony анонсувала PlayStation Pulse Elevate — бездротові колонки для консолей і ПК
Наступна Xbox буде потужнішою за PS6, — інсайдер
Sony випускає артбук з 400 сторінками "рідкісних" прототипів PlayStation, ціна від $125
PS Store оголосив розпродаж на честь Gamescom зі знижками до -90% — Bloodborne, Destiny 2 та інші
Sony спростила процес повернення коштів у PlayStation Store
Соромно через коротку портативну консоль? У цього китайця — одна з найдовших
PS Plus у серпні отримає ще 11 нових ігор — серед них Mortal Kombat 1 та Marvel’s Spider-Man
Sony випустить "нову" PS5 Digital для Європи: 825 ГБ замість терабайта, але така сама ціна
PS Plus у жовтні поповниться Alan Wake 2 та ще двома іграми
PlayStation 5 тепер дозволяє під'єднати DualSense одразу до 4-х девайсів
Нова консоль або VR? Valve зареєструвала "інтригуючу" торгову марку Steam Frame
Стартували зйомки "Людина-павук 4": перший тизер з новим костюмом Тома Голланда
Xbox-геймери пробують більше тайтлів, але грають менше за власників PlayStation і ПК
У PS Store стартував розпродаж "Осінні пригоди" — Cuphead, Frostpunk та тисячі інших зі знижками до -90%
"Людина-павук 4": Том Голланд позує у новому костюмі, а один з “Месників” повертається у фільмі Sony
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати