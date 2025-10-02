Sony випустила ​​PS5 Slim Digital на 825 ГБ для Європи за €499

Нова цифрова версія PlayStation 5 на 825 ГБ, що вказано на упаковці. Фото: Остін Еванс.

Оновлена PS5 Slim Digital постачається з тією ж ціною, але меншим обсягом пам’яті.

Sony випустила оновлену цифрову консоль PS5 Slim у Європі, однак замість 1 ТБ пам’яті вона постачається з SSD на 825 ГБ, як і йшлося в раніших витоках, та тією ж ціною — €499. Серед інших оновлень пристрій отримав нове матове покриття, а також менші компоненти, що робить його легшим за попередника на 100 грамів.

Цього тижня ютубер Остін Еванс розпакував та розібрав на відео одну з нових моделей Digital Edition на 825 ГБ та виявив, що користувачам доступно лише 667, 2 ГБ — решту займають операційна система та вбудовані програми. Для порівняння: попередниця на 1 ТБ пропонувала реальні 848 ГБ пам’яті.

Sony не назвала причин змін, але в нещодавньому дописі згадувала “складну економічну ситуацію”. Невідомо, чи вийде оновлена ​​PS5 Slim Digital за межами Європи.

Раніше з’явилась інформація, що Sony готує оновлені PS5 Pro і DualSense до випуску в листопаді: консоль не відрізнятиметься дизайном, але споживатиме на 3% менше електроенергії та, ймовірно, запропонує певні зміни всередині; тоді як контролер постачатиметься зі знімним акумулятором.

Нагадаємо, що компанія також анонсувала бездротові колонки PlayStation Pulse Elevate для консолей і ПК та розгорнула оновлення для PlayStation 5, яке серед іншого, дозволило під’єднувати DualSense одразу до 4-х девайсів і принесло новий режим, що скорочує енергоспоживання шляхом зниження продуктивності ігор.

Джерело: IGN, The Verge