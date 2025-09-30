Новини Ігри 30.09.2025 comment views icon

Sony випускає артбук з 400 сторінками "рідкісних" прототипів PlayStation, ціна від $125

Маргарита Юзяк

Книга PlayStation: The First 30 Years / Sony

До 30-річчя бренду Sony випускає колекційний артбук під назвою PlayStation: The First 30 Years. У ньому 400 сторінок з архівними фото, концептами та прототипами консолей і контролерів, які раніше ніколи не показували публіці.

Компанія відзначає ювілей не черговим релізом гри, а справді колекційним предметом. У книзі — архівні фото, дизайнерські ескізи та концепти, які ніколи не покидали стіни студії. Від перших сміливих ідей до культових консолей, що змінювали індустрію — усе, що формувало легенду.

Обкладинка книги PlayStation: The First 30 Years / Sony

Передзамовлення вже відкрито на Read-Only Memory: стандартна версія коштує $125, а Deluxe — $325. Остання йде в подарунковій коробці з фольгою та принтом, підписаним дизайнером  Тейю Ґото і фотографом Бенедиктом Редґроувом. І головне — всього 1994 примірники, як рік народження PlayStation. На полицях книгарень артбук з’явиться навесні 2026 року, тож фанати мають час, щоб встигнути оформити передзамовлення. Але це не єдиний ювілейний сюрприз. Разом із книгою Sony підготувала ще одну колаборацію — цього разу з Reebok.

Reebok і PlayStation об’єдналися для створення колекційних кросівок. У лінійці три моделі для Японії (InstaPump Fury 94), Британії (Workout Plus) та США (Pump Omni Zone II), які почнуть продавати у жовтні 2025 року. Усі пари виконані в сірому стилі першої консолі й упаковані в ретро-коробки з духом 90-х. Ціна поки невідома.

Кросівки від Reebok і PlayStation

Sony також запустила флешмоб #PlayStation30Memories, закликавши гравців ділитися своїми спогадами про ігри й консолі бренду за три десятиліття. Найяскравіші історії компанія зібрала у відео, яке підсумовує спільну історію PlayStation та її фанатів.

Додамо, що нещодавно Sony анонсувала бездротові колонки для консолей і ПК. А також “підріже” PS5 Digital для Європи, хоча ціна залишиться такою самою.

Джерело: PlayStation.Blog

