В листопаді вийде "енергоощадна" PS5 Pro і оновлений DualSense зі змінним акумулятором, — інсайдер

Чутки: Sony готує "оновлені" PS5 Pro і DualSense на листопад / Depositphotos

Останні витоки натякають, що в листопаді Sony представить контролер DualSense з можливістю заміни акумулятора, а також оновлену версію PS5 Pro.

За даними польського ігрового сайту PPE, нова ревізія PS5 Pro не відрізнятиметься дизайном, але споживатиме на 3% менше електроенергії та, ймовірно, запропонує певні зміни всередині. Тим часом новий DualSense запропонує версію зі змінним акумулятором (під назвою DualSense V3).

Сайт посилається на надійного інсайдера, який раніше розкрив фізичну версію Oblivion Remastered та порт Microsoft Flight Simulator 2024 для PS5. Сама Sony офіційно не робила жодних оголошень, як і у випадку з дебютом PS5 Slim Digital зі зменшеним обсягом пам’яті в Європі.

Очікується, що нові PS5 Pro та DualSense надійдуть в магазини в листопаді 2025 року.

В іншому витоці інсайдер billbil_kun натякав на появу ​​в Європі PS5 Pro з номером моделі CFI-7121, але невідомо, чи йдеться про одну й ту саму версію.

🚨 UPCOMING RELEASE 🚨 You asked, we looked into it Here is what we know about the new PS5 Pro revision coming soon in Europe Reference: CFI-7121 Storage downgrade like the Slim Digital? Here’s what we know so farhttps://t.co/P9U9zQgnJE — billbil-kun (@billbil_kun) September 25, 2025

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Нагадаємо, що тижнем раніше Sony анонсувала бездротові колонки PlayStation Pulse Elevate для консолей і ПК, а також розгорнула оновлення для PlayStation 5, яке серед іншого, дозволило під’єднувати DualSense одразу до 4-х девайсів і принесло новий режим, що скорочує енергоспоживання шляхом зниження продуктивності ігор.