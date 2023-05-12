Sony Xperia 1 V — смартфон для фанатів фото та відео з функціями камер Alpha та ціною $1400

Крім середнячка Xperia 10 V компанія Sony також випустила новий флагманський смартфон Xperia 1 V, орієнтований на фотографів та влогерів. Він отримав деякі функції, властиві камерам серії Alpha.

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Смартфон Sony Xperia 1 V містить 6,5-дюймовий дисплей OLED з роздільною здатністю 3840×1644 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. У пристрої використовується флагманський процесор Snapdragon 8 Gen2, 12 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ вбудованої флешпам’яті та слот для карток пам’яті microSD. Місткість батареї становить 5000 мАч, вона забезпечує до 20 годин автономної роботи при безперервному відтворенні відео з роздільною здатністю 4K.

Проте найцікавіше у цьому випадку – камери. У Sony Xperia 1 V встановлений новий багатошаровий BSI сенсор Exmor T for Mobile формату 1/1,35 дюйма з роздільною здатністю 52 Мп. Він у 1,7 раза більший у порівнянні з сенсором у Xperia 1 IV. Головний модуль доповнено об’єктивом 24 мм f/1.9. На задній панелі також доступний 12-мегапіксельний надширококутний модуль та 12-мегапіксельний телефото модуль з оптичним зумом 85-125 мм. Фронтальна камера розташована над дисплеєм та містить 12-мегапіксельний 1/2,9-дюймовий сенсор.

Смартфон дозволяє знімати відео та фотографії, використовуючи професійні режими з ручними налаштуваннями. Пристрій також дозволяє вести пряму трансляцію та бачити коментарі глядачів у режимі реального часу. В автоматичному режимі доступні різні поліпшення сучасної обчислювальної фотографії, включаючи нічний режим, налаштування кольору для різних об’єктів та ін. Ще доступні автофокусування та відстеження очей у реальному часі, а також високошвидкісне безперервне знімання зі швидкістю до 30 кадрів в секунду з автоматичною експозицією та автофокусуванням.

Для відеоблогерів і творців контенту тепер доступна настройка Product Showcase, як і в камерах Sony, таких як ZV-E1. Новий датчик також забезпечує покращені тони шкіри. Поруч із задньою камерою розміщення новий мікрофон із пріоритетом голосу, який може вловлювати голос навіть у галасливих місцях на відкритому повітрі. Додатково смартфон можна використовувати як монітор для деяких камер Sony Alpha. Для цього режиму є кілька варіантів відображення з хвильовими формами, лініями сітки й смугами зебри, які зазвичай можна знайти тільки на професійних польових моніторах. Також можна керувати налаштуваннями камери та записувати контент на телефони. Водночас мікрофони телефону можуть захоплювати звук під час моніторингу звуку через роз’єм для навушників Xperia 1 V.

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Ціна Sony Xperia 1 V складає від $1400. Продаж новинки стартує наприкінці червня.

Джерело: Engadget