Sony запускає сервіс оренди PS5: від $13,50 на місяць

За майже $14 можна орендувати PS5 Slim на 36 місяців: платиш щомісяця, користуєшся консоллю, а після закінчення терміну повертаєш або безплатно міняєш на нову. Все відбувається у межах програми Flex, яка працює через офіційний магазин PlayStation Direct. За бажанням можна домовитися про викуп через Raylo, але стандартна схема саме оренда, а не розстрочка з переходом у власність. Це відрізняє підхід Sony від моделі Xbox All Access, де після повної виплати консоль залишається у власності

Сам Raylo — це британський сервіс “передплати на технології”. Він вже здає в оренду телефони, телевізори та іншу електроніку. PlayStation там теж була доступна, але тепер завдяки програмі з PlayStation Direct пропозиція стала більш офіційною й централізованою. Фактично така схема працює ще з березня 2025 року, просто зараз Sony подає її як окремий сервіс.

Є чотири варіанти оренди: на 12, 24, 36 місяців або безстроковий гнучкий план. Найдешевше оформити довгий контракт на 36 місяців із ціною $13,50 за PS5 Slim. Гнучкий план дорожчий: $26,50 за Slim і $51 за PS5 Pro з 2 ТБ. Ціни змінюються залежно від моделі. Окрім самих консолей, у програмі можна орендувати й інші пристрої: PS5 Pro, PSVR2, PlayStation Portal. Навіть контролер DualSense Edge доступний окремо за приблизно $8,80 на місяць при контракті на 36 місяців. Після завершення договору техніку треба повернути або перейти на новішу модель.

Якщо порахувати, оренда PS5 Slim на 36 місяців по $13,50 на місяць обійдеться приблизно у $488. Це вже близько до повної вартості консолі, яка інколи продавалася дешевше. Тому довгострокова оренда виглядає не надто вигідною. З іншого погляду сервіс оренди добре вписується в ідею постійного оновлення техніки. Контракт максимум на три роки зручний для тих, хто планує одразу перейти на наступну PS6.