tradfi
Новини Ігри 16.02.2026 comment views icon

Sony запускає сервіс оренди PS5: від $13,50 на місяць

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Sony запускає сервіс оренди PS5: від $13,50 на місяць
PS5 / Depositphotos

Sony на британському ринку запустила сервіс оренди PS5. Тепер консолі можна брати з щомісячною оплатою через партнерство з сервісом Raylo зі стартовою ціною $13,50.


За майже $14 можна орендувати PS5 Slim на 36 місяців: платиш щомісяця, користуєшся консоллю, а після закінчення терміну повертаєш або безплатно міняєш на нову. Все відбувається у межах програми Flex, яка працює через офіційний магазин PlayStation Direct. За бажанням можна домовитися про викуп через Raylo, але стандартна схема саме оренда, а не розстрочка з переходом у власність. Це відрізняє підхід Sony від моделі Xbox All Access, де після повної виплати консоль залишається у власності

Сам Raylo — це британський сервіс “передплати на технології”. Він вже здає в оренду телефони, телевізори та іншу електроніку. PlayStation там теж була доступна, але тепер завдяки програмі з PlayStation Direct пропозиція стала більш офіційною й централізованою. Фактично така схема працює ще з березня 2025 року, просто зараз Sony подає її як окремий сервіс.

Є чотири варіанти оренди: на 12, 24, 36 місяців або безстроковий гнучкий план. Найдешевше оформити довгий контракт на 36 місяців із ціною $13,50 за PS5 Slim. Гнучкий план дорожчий: $26,50 за Slim і $51 за PS5 Pro з 2 ТБ. Ціни змінюються залежно від моделі. Окрім самих консолей, у програмі можна орендувати й інші пристрої: PS5 Pro, PSVR2, PlayStation Portal. Навіть контролер DualSense Edge доступний окремо за приблизно $8,80 на місяць при контракті на 36 місяців. Після завершення договору техніку треба повернути або перейти на новішу модель.

Якщо порахувати, оренда PS5 Slim на 36 місяців по $13,50 на місяць обійдеться приблизно у $488. Це вже близько до повної вартості консолі, яка інколи продавалася дешевше. Тому довгострокова оренда виглядає не надто вигідною. З іншого погляду сервіс оренди добре вписується в ідею постійного оновлення техніки. Контракт максимум на три роки зручний для тих, хто планує одразу перейти на наступну PS6.

Забудьте про здорожчання SSD: новий патент Sony помістить ігри PS5 і PS6 всього в 100 МБ

Джерело: Toms Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ігри з PlayStation 5 на ПК або Steam Deck: застосунок PSStream імітує PS Portal
Valve згортає виробництво найдешевшого Steam Deck
Телевізори Sony вироблятиме TCL: компанія отримає 51% акцій
Повний солдаут: в США розібрали всі Steam Deck через кризу пам'яті
Steam Machine буде дорогою: ритейлери “засвітили” ціну
Мегаконсоль: модерка зібрала PS5, Xbox Series X та Switch 2 в одному пристрої
Avowed виходить на PlayStation 5 та отримає велике оновлення — передзамовлення вже доступні
Витік апаратних кодів ROM PlayStation 5 — джейлбрейк наближається, проблему неможливо виправити
Краще за консоль? Продуктивність iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурує з Xbox Series S
У гравця двічі зламали акаунт PSN зі складним паролем і 2FA через стару транзакцію
Понад 50% геймерів PS5 закинули ремастер Oblivion після 15 годин гри
Більше Бога війни: анонсовано рімейк трилогії God of War і нову Sons of Sparta
Джеффрі Епштейн отримав довічний бан від Xbox у 2013 році
Йде епоха: Sony зупиняє виробництво Blu‑ray із функцією запису
Забудьте про здорожчання SSD: новий патент Sony помістить ігри PS5 і PS6 всього в 100 МБ
Криза пам'яті? Не чули: нова PS6 отримає щедрі 30 ГБ "оперативки”
Intel готує процесори Core G3 на Panther Lake для портативних консолей: до 14 ядер CPU та 12 ядер GPU Xe3
В PS Store почався розпродаж "Вибір критиків": 1700+ ігор зі знижками до 85%
В PS Store стартував Новорічний розпродаж — Forza Horizon 5, Warhammer та інші зі знижками до 90%
Для любителів неону: Sony представила нові DualSense та панелі PS5 в колекції HYPERPOP
Геймерські навушники Sony INZONE H9 II в Україні: 30 годин автономності за 17,5 тис. грн
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати