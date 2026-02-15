tradfi
Забудьте про здорожчання SSD: новий патент Sony помістить ігри PS5 і PS6 всього в 100 МБ

Забудьте про здорожчання SSD: новий патент Sony помістить ігри PS5 і PS6 всього в 100 МБ
Попри досягнення, хмарний геймінг усе ще має недоліки порівняно з локальним запуском ігор. Новий патент Sony поєднує обидва підходи, що може призвести до менших інсталяцій ігор для PS5 та PS6. Виконувані файли працювали б на консолі, мінімізуючи затримку та потребу в оновленні сховища.


Попит з боку центрів обробки даних для ШІ підвищив ціни на пам’ять і SSD. Шанувальники PlayStation з великими бібліотеками часто видаляють ігри замість розширення сховища PS5. Патент Sony пропонує спосіб зменшити розмір файлів без недоліків хмарного геймінгу. Tech4Gamers виявив документ із датою публікації 4 лютого 2026 року. Хоча патент має схожу мету з поданням від липня 2025 року, у ньому описано інший метод зменшення розміру ігор для PS5 і, потенційно, PS6. Концепція передбачає завантаження лише критично важливих ресурсів або лаунчера гри. Код працював би на консолі чи іншому пристрої, а не на сервері, що значно зменшує затримку.

Патент Sony під назвою “Asset Streaming System and Method” визнає можливість використання текстур і звуку нижчої якості. Для найкращого досвіду, ймовірно, усе ще знадобиться високошвидкісне інтернет-з’єднання. Попри це, гравці у змагальні ігри можуть нарешті отримати альтернативу хмарному геймінгу без затримки введення. На зображенні нижче показана блок-схема процесу зі стримінгу ігрових ресурсів із патенту Sony Asset Streaming System and Method. Вона поетапно ілюструє, як працює система.

Суть схеми: гра запускається локально на консолі, але її контент (асети) підтягується динамічно, від базових до високоякісних. Це дозволяє різко зменшити початковий розмір гри та економити SSD, не переходячи на повноцінний хмарний геймінг із затримками, одночасно отримуючи гарну картинку та звук. Тобто, система дозволяє грі працювати на консолі, навіть якщо спочатку завантажено лише базові ресурси. Спочатку гра запускається з мінімальним пакетом текстур, моделей і звуків. Потім вона аналізує, що саме видно на екрані, і вирішує, які ресурси треба підвантажити в кращій якості. Нові ресурси підтягуються тільки за потреби, і гра замінює ними старі, базові версії під час рендерингу кадрів.

Наскільки меншими будуть майбутні ігри? Для ігор PS5, де таймінг не є настільки критичним, головною перевагою є значне зменшення розміру інсталяції. Початковий пакет може становити лише 100 МБ замість 10 ГБ або 100 ГБ. У процесі гри система завантажуватиме файли за потреби та видалятиме непотрібні ресурси. На відміну від власників Xbox Series X, користувачі PlayStation мають більше варіантів сторонніх оновлень сховища для PS5. Проте високі ціни на SSD часто змушують геймерів переглядати рішення про купівлю аксесуарів. Гібридне хмарно-локальне рішення також має очевидні переваги для майбутньої консолі Sony.

Оновлення сховища PS5 із демонстрацією SSD Seagate / Photo: NotebookCheck.net & Seagate & PlayStation

Ігри наступного покоління класу AAA, ймовірно, займатимуть ще більше місця на системах. Патент пропонує певне полегшення, адже покупці вже занепокоєні вищою, ніж очікувалося, ціною PS6. Хоча виробник може вирішити не збільшувати обсяг сховища консолі, технологія може виявитися непрактичною. Менша затримка є перевагою, але незрозуміло, наскільки постраждає чіткість зображення та звуку.

Sony патентує геймпад із тачскріном: кнопки й D-pad можна збільшити та поміняти місцями


Джерело: NotebookCheck.net

