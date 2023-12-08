Новини Софт 08.12.2023 о 12:17 comment views icon

Соцмережа Threads від Meta отримала теми з можливістю пошуку (схожу на гештеги)

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Юрій Орос

Автор новин

Останнє оновлення соцмережі Threads від Meta має задовольнити давній запит на функцію для конкурента компанії — X (Twitter): теги теми (topic tags). Компанія додала теги з можливістю пошуку (searchable tags), щоб полегшити людям пошук цікавих для них тем.

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Марк Цукерберг анонсував цю зміну минулого місяця, але тепер вона доступна всім користувачам Threads. Вони можуть додавати по одному тегу до кожного допису, а додаток показуватиме пропозиції щодо тегів і статистику про те, скільки інших користувачів використовували їх в минулому, передає Engadget.

Варто зазначити, що хоча функцію можна знайти під знайомим символом #, теги Threads дещо відрізняються від гештегів. Як зазначив у своєму дописі керівник Instagram Адам Моссері, теги Threads можуть містити пробіли та спеціальні символи. Дописи в Threads також обмежені одним тегом на допис, тому користувачам варто добре подумати, який саме обирати.

Гештеги були популярною функцією для конкурента Meta — Twitter, і багато користувачів запитували, чому компанія не перенесла цю функцію, яка також широко використовується в Instagram. Схоже, що Meta не поспішала впроваджувати цю функцію через побоювання, що вона може бути використана не за призначенням на швидкозростаючій платформі.

В Instagram гештеги використовували для поширення дезінформації та іншого проблематичного контенту. І хоча Meta вже наклала обмеження на пошук «потенційно чутливого» контенту в Threads, додаткові обмеження для тегів можуть перешкоджати іншим видам зловживань.

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