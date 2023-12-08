Соцмережа Threads від Meta отримала теми з можливістю пошуку (схожу на гештеги)

Останнє оновлення соцмережі Threads від Meta має задовольнити давній запит на функцію для конкурента компанії — X (Twitter): теги теми (topic tags). Компанія додала теги з можливістю пошуку (searchable tags), щоб полегшити людям пошук цікавих для них тем.
Марк Цукерберг анонсував цю зміну минулого місяця, але тепер вона доступна всім користувачам Threads. Вони можуть додавати по одному тегу до кожного допису, а додаток показуватиме пропозиції щодо тегів і статистику про те, скільки інших користувачів використовували їх в минулому, передає Engadget.
Варто зазначити, що хоча функцію можна знайти під знайомим символом #, теги Threads дещо відрізняються від гештегів. Як зазначив у своєму дописі керівник Instagram Адам Моссері, теги Threads можуть містити пробіли та спеціальні символи. Дописи в Threads також обмежені одним тегом на допис, тому користувачам варто добре подумати, який саме обирати.
Гештеги були популярною функцією для конкурента Meta — Twitter, і багато користувачів запитували, чому компанія не перенесла цю функцію, яка також широко використовується в Instagram. Схоже, що Meta не поспішала впроваджувати цю функцію через побоювання, що вона може бути використана не за призначенням на швидкозростаючій платформі.
В Instagram гештеги використовували для поширення дезінформації та іншого проблематичного контенту. І хоча Meta вже наклала обмеження на пошук «потенційно чутливого» контенту в Threads, додаткові обмеження для тегів можуть перешкоджати іншим видам зловживань.