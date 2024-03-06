SpaceX анонсувала наступний запуск Starship. Це відбудеться в день числа «Пі» 14 березня

SpaceX оголосила дату третього випробувального польоту Starship. Він відбудеться в день числа 𝝅 14 березня.

Перше випробування Starship відбулося у квітні минулого року, і після цього прогрес сповільнився, оскільки SpaceX довелося побудувати на майданчику систему захисту від затоплення водою, щоб уникнути пошкоджень під час запуску. Після схвалення регуляторних органів, яке зайняло кілька місяців, другий політ Starship відбувся в листопаді 2023 року.

SpaceX почала випробовувати надважку ракету-носій Starship з минулого року, космічний корабель вже здійснив кілька польотів, метою яких було продемонструвати його посадкові можливості. NASA законтрактувала Starship на висадку астронавтів на Місяць, і в міру того, як в SpaceX просувається створення найбільшої у світі ракети в Техасі, вона також співпрацює з NASA в питаннях польоту астронавтів, повідомляє Wccftech.

Наприкінці минулого місяця NASA і SpaceX поділилися важливими новинами про випробування Starship, коли космічне агентство повідомило, що воно і SpaceX провели випробування стикувального механізму другого ступеня Starship. Це незамінна частина ракети, оскільки за її допомогою астронавти зможуть потрапити всередину Starship для приземлення. Екіпаж злетить з Землі на ракеті NASA Space Launch System (SLS), а перед спуском здійснить пересадку на Starship на місячній орбіті.

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