Илон Маск показал в действии A Shortfall of Gravitas — новейшую (полностью автономную) плавучую платформу SpaceX для посадки первой ступени ракет Falcon (+ «семейное фото» двигателей Raptor)

Небольшой ролик с первых испытаний автономной плавающей платформой A Shortfall of Gravitas, проводившихся 9 июля, опубликовал глава SpaceX Илон Маск в своем твиттере.

Одно их главных отличий ракет SpaceX — их многоразовое использование для снижения стоимости вывода грузов в космос. У ракет семейства Falcon повторно используются первая ступень и головной обтекатель. После запуска уже по отработанной технологии реактивной посадки компания сажает первые ступени ракеты Falcon 9 на космодром или морскую платформу (если топлива не хватает для возвращения на одну из стационарных посадочных площадок на земле), чтобы затем запустить ее снова в составе новой ракеты. С того самого исторического запуска 31 марта 2017 года, когда SpaceX впервые запустила Falcon 9 с восстановленной первой ступенью, компания Илона Маска уже 89 раз (из 100 попыток) успешно возвращала первые ступени. Из низ 66 — посадки на воду. В 2018 году SpaceX начала использовать новое поколение ракеты Falcon 9 Block 5 с дополнительными оптимизациями для многоразового использования (10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей), и только недавно она достигла символической вехи в многоразовом использовании первых ступеней, запустив и посадив одну и ту же ступень в десятый раз.

Сейчас в эксплуатации находятся две морские платформы ASDS (Autonomous spaceport drone ship) — «Just Read the Instructions» (JRTI) и «Of Course I Still Love You» (OCISLY). Вскоре к ним присоединится еще одна платформа под названием «A Shortfall of Gravitas» (ASOG) — и опять-таки в честь одного из кораблей цикла произведений «Культура» (Culture) писателя-фантаста Иэна Бэнкса. Если считать оригинальный Just Read the Instructions (Marmac 300), который пустили на слом после неудачной посадки SpaceX CRS-6 14 апреля 2015 года, то ASOG — четвертый по счету автономный беспилотный корабль-космопорт. Впервые о нем глава SpaceX рассказал еще в 2018 году, а его ввод в эксплуатацию изначально планировался на середину 2019 года.

Как отметил Everyday Astronaut, главное отличие новейшего ASOG от собратьев JRTI и OCISLY — он полностью автономный и не требует буксировки к месту посадки ступени. Иными словами, он более совершенен с технической точки зрения. Вероятно, есть и другие технологические улучшения, но пока официальных подробностей на этот счет нет.

После ввода в эксплуатацию ASOG (Marmac 302) присоединится к JRTI (Marmac 303) и станет обслуживать запуски на восточном побережье США. Ранее сообщалось, что на ASOG будут синхронно садиться боковые ускорители Falcon Heavy и первые ступени Falcon 9, которые будут спускаться с большой высоты.

Can we just appreciate how sexy this drone ship is 😍. I mean hot dang! Well done @elonmusk and the @SpaceX team. pic.twitter.com/NwalGFVCsh

Параллельно SpaceX переделывает нефтяную платформу в порту города Браунсвилл, названную Деймос (в честь спутника Марса) в морской космопорт для сверхтяжелых ракет и полетов между точками Земли и за ее пределами. На данный момент известно о планах по созданию двух таких плавучих космодромов для морского старта — Деймос должен быть готов к запускам уже в следующем году. В будущем Деймос и Фобос, как ожидаются, будут использоваться для запусков ракетной системы нового поколения Super Heavy + Starship.

Недавно SpaceX, которая завершила первое полугодие 2021 года с 20 успешными запусками (новый рекорд для компании) впервые выкатила 70-метровый прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy (Booster 3). Следующая попытка его криогенных испытаний под давлением запланирована на 12-13 июля (в промежутке между 20:00 12 июля и 04:00 утра 13 июля).

Еще одно стоящее внимание фото — семейство двигателей Raptor. В NASASpaceflight промаркировали каждый из них, включая уложенный на бок вакуумный двигатель Raptor Vacuum Engine (RVac).

This is amazing!

On view here: RC59, SN27 (that flew on SN5's 150-meter hop), RB3, and two other Raptor Boosters, and the big unit on its side is an RVac.

There's more at McGregor, taking turns in the five available test stand bays. And even more being produced at Hawthorne. https://t.co/nvOZQEBmzX pic.twitter.com/7hkeoORuaH

— Chris B — NSF (@NASASpaceflight) July 10, 2021