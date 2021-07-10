Илон Маск показал в действии A Shortfall of Gravitas — новейшую (полностью автономную) плавучую платформу SpaceX для посадки первой ступени ракет Falcon (+ «семейное фото» двигателей Raptor)





Небольшой ролик с первых испытаний автономной плавающей платформой A Shortfall of Gravitas, проводившихся 9 июля, опубликовал глава SpaceX Илон Маск в своем твиттере.

Одно их главных отличий ракет SpaceX — их многоразовое использование для снижения стоимости вывода грузов в космос. У ракет семейства Falcon повторно используются первая ступень и головной обтекатель. После запуска уже по отработанной технологии реактивной посадки компания сажает первые ступени ракеты Falcon 9 на космодром или морскую платформу (если топлива не хватает для возвращения на одну из стационарных посадочных площадок на земле), чтобы затем запустить ее снова в составе новой ракеты. С того самого исторического запуска 31 марта 2017 года, когда SpaceX впервые запустила Falcon 9 с восстановленной первой ступенью, компания Илона Маска уже 89 раз (из 100 попыток) успешно возвращала первые ступени. Из низ 66 — посадки на воду. В 2018 году SpaceX начала использовать новое поколение ракеты Falcon 9 Block 5 с дополнительными оптимизациями для многоразового использования (10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей), и только недавно она достигла символической вехи в многоразовом использовании первых ступеней, запустив и посадив одну и ту же ступень в десятый раз.

Сейчас в эксплуатации находятся две морские платформы ASDS (Autonomous spaceport drone ship) — «Just Read the Instructions» (JRTI) и «Of Course I Still Love You» (OCISLY). Вскоре к ним присоединится еще одна платформа под названием «A Shortfall of Gravitas» (ASOG) — и опять-таки в честь одного из кораблей цикла произведений «Культура» (Culture) писателя-фантаста Иэна Бэнкса. Если считать оригинальный Just Read the Instructions (Marmac 300), который пустили на слом после неудачной посадки SpaceX CRS-6 14 апреля 2015 года, то ASOG — четвертый по счету автономный беспилотный корабль-космопорт. Впервые о нем глава SpaceX рассказал еще в 2018 году, а его ввод в эксплуатацию изначально планировался на середину 2019 года.

Autonomous SpaceX droneship,

A Shortfall of Gravitas pic.twitter.com/hNZ5U7nxUg — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021

Как отметил Everyday Astronaut, главное отличие новейшего ASOG от собратьев JRTI и OCISLY — он полностью автономный и не требует буксировки к месту посадки ступени. Иными словами, он более совершенен с технической точки зрения. Вероятно, есть и другие технологические улучшения, но пока официальных подробностей на этот счет нет.

После ввода в эксплуатацию ASOG (Marmac 302) присоединится к JRTI (Marmac 303) и станет обслуживать запуски на восточном побережье США. Ранее сообщалось, что на ASOG будут синхронно садиться боковые ускорители Falcon Heavy и первые ступени Falcon 9, которые будут спускаться с большой высоты.

Can we just appreciate how sexy this drone ship is 😍.

I mean hot dang!

Well done @elonmusk and the @SpaceX team. pic.twitter.com/NwalGFVCsh — Matt Cutshall (@Booster_Buddies) July 9, 2021

Параллельно SpaceX переделывает нефтяную платформу в порту города Браунсвилл, названную Деймос (в честь спутника Марса) в морской космопорт для сверхтяжелых ракет и полетов между точками Земли и за ее пределами. На данный момент известно о планах по созданию двух таких плавучих космодромов для морского старта — Деймос должен быть готов к запускам уже в следующем году. В будущем Деймос и Фобос, как ожидаются, будут использоваться для запусков ракетной системы нового поколения Super Heavy + Starship.

Недавно SpaceX, которая завершила первое полугодие 2021 года с 20 успешными запусками (новый рекорд для компании) впервые выкатила 70-метровый прототип сверхтяжелой ракеты Super Heavy (Booster 3). Следующая попытка его криогенных испытаний под давлением запланирована на 12-13 июля (в промежутке между 20:00 12 июля и 04:00 утра 13 июля).

Еще одно стоящее внимание фото — семейство двигателей Raptor. В NASASpaceflight промаркировали каждый из них, включая уложенный на бок вакуумный двигатель Raptor Vacuum Engine (RVac).