SpaceX вчетверте запустила найбільшу у світі ракету Starship — приводнити вдалось обидва ступені (але не без втрат)

Четвертий випробувальний політ надважкої ракети-носія SpaceX Starship завершився значно успішніше за попередні рази — обидва ступені загалом виконали свої місії й успішно приводнилися (хоча у випадку з другим, не обійшлося без пошкоджень). Пряма трансляція запуску велася в акаунті SpaceX в X/Twitter.

Starship у повній конфігурації з Super Heavy (висота всієї системи перевищує 120 метрів) стартував з майданчика на базі Starbase в Бока-Чика, штат Техас, о 15:50 за київським часом 6 червня 2024 року.

Приблизно на 3-й хвилині після старту надважка ракета-носій Starship з 32 запаленими двигунами (один відмовив) досягла необхідної висоти, де відбулося успішне розділення за «гарячою» схемою: більша частина двигунів прискорювача Super Heavy вимкнулася й одночасно запрацювали двигуни самого корабля.

Гаряче розстикування ступенів команді Starship вдалося продемонструвати вже втретє.

Згодом перший ступінь успішно здійснив маневр розвороту Boostback Burn (так само повертаються ступені Falcon 9 / Falcon Heavy) та вийшов на траєкторію приземлення, за кілька хвилин запаливши свої двигуни (спрацювали лише 12) для м’якої посадки на воду в Мексиканській затоці.

Сам “зореліт” після успішного запалення усіх 6 двигунів продовжив набір висоти запланованою траєкторією. Він дістався висоти у понад 150 км, успішно вийшов на навколоземну орбіту і вимкнув двигуни.

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Приблизно на 40-й хвилині після старту Starship почав процедуру повторного входу в атмосферу (дуже видовищного, дивіться нижче на відео) — попри те, що тут не обійшлося без втрат (теплозахисна плитка частково осипалася, а плавець обгорів), корабель здійснив успішний розворот і зрештою приводнився в Індійському океані.

«Попри втрату багатьох плиток і пошкоджений плавець, Starship пройшов весь шлях до м’якої посадки в океані!», — написав Ілон Маск на X.

Адміністратор NASA Білл Нельсон також привітав команду SpaceX:

«Ми ще на крок ближче до повернення людства на Місяць через Artemis, а потім дивимося на Марс».

Для Ілона Маска Starship в перспективі — космічний корабель, який перевозитиме людей на Марс, а NASA у першу чергу розраховує використовувати його, як місячний посадковий модуль, який доставить астронавтів на поверхню Місяця вперше з 1972 року. У найближчій перспективі SpaceX також планує використовувати Starship для розгортання наступного покоління інтернет-супутників Starlink.

Starship — це найбільша та найпотужніша ракетна система в історії, яка сягає 120 метрів у висоту. Сама РН має найбільшу кількість двигунів (33), які коли-небудь використовувались в ракеті-носії. Ще одна особливість Starship — його потенційна придатність для багаторазового використання, яка може скоротити витрати на доставку корисного вантажу на орбіту (за прогнозами Маска, відправка 100 тонн вантажу у космос одного дня може коштувати менш як $10 млн).

Starship зрештою доведеться виконати ще чимало тестових польотів (лише у 2024 році Маск анонсував щонайменше 6), перш ніж розпочати реальну роботу (зокрема й виконати мету з приземлення обох ступенів на стартовий майданчик), однак загалом усі 4 польоти (і особливо сьогоднішній) можна назвати успішними — тепер чекаємо на аналіз отриманих даних від команди SpaceX.