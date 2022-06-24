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SpaceX вперше за допомогою 140-метрової вежі Mechazilla підняла 70-метровий прискорювач Super Heavy з 33-ма двигунами Raptor 2

SpaceX вперше за допомогою 140-метрової вежі Mechazilla підняла 70-метровий прискорювач Super Heavy з 33-ма двигунами Raptor 2

SpaceX знаходиться за крок від запуску першого орбітального польоту Starship — інженери компанії активно готуються та проводять різноманітні тести з обома ступенями. За останні 24 години відбулися дві цікаві події: одна хороша, друга — не дуже.

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Вибух двигуна Raptor 2 під час стендових випробувань

Почнемо з тої, що не дуже — 23 червня під час випробувань на вертикальному стенді на території полігону SpaceX в Макгрегорі (штат Техас) відбулося «‎швидке позапланове розбирання»‎ новітнього Raptor 2 — це перший RUD (Rapid Unscheduled Disassembly) двигуна Raptor від 10 травня. Що саме відбулося, поки що незрозуміло, адже ніякої офіційної інформації з приводу інциденту не надходило. Можливо, SpaceX знову намагаються знайти межі експлуатаційних можливостей двигунів, адже вже через ~18 хвилин після вибуху команди провели тест із новим двигуном Raptor на іншому стенді. Відео вибуху опублікував, серед інших, журналіст Майкл Бейлор.

Mechazilla + Super Heavy

Водночас команда SpaceX на майданчику Starbase у Бока-Чика, що також у Техасі, вперше за допомогою 140-метрової пускової вежі Mechazilla підняла 70-метровий прискорювач Super Heavy у конфігурації з 33-ма двигунами Raptor 2. Мова про прототип прискорювача Super Heavy B7 — його за допомогою роботизованих маніпуляторів підняли та встановили на стартовий стіл для подальших тестів.

За процесом можна було спостерігати у прямій трансляції на YouTube-каналі NASASpaceflight. Нижне — фрагмент відео з підйомом та можливістю побачити нижню частину з усіма 33-ма двигунами Raptor 2 зблизька SpaceX вперше за допомогою 140-метрової вежі Mechazilla підняла 70-метровий прискорювач Super Heavy з 33-ма двигунами Raptor 2SpaceX вперше за допомогою 140-метрової вежі Mechazilla підняла 70-метровий прискорювач Super Heavy з 33-ма двигунами Raptor 2У поєднанні з кільцем із 20 нерухомо закріплених двигунів Raptor Boost (RB), встановлених на внутрішній частині спідниці Super Heavy, шайба з 13 двигунами дозволяє SpaceX розміщати до 33 двигунів на прискорювачах Super Heavy..

А це відео дозволяє оцінити розміри прискорювача у порівнянні з людьми.

Вогневі випробування прискорювача можуть відбутися вже наступного тижня — SpaceX попередньо запланувала їх на 27-29 червня.

Мехазіла використовуватимуть як для збирання ракет на пусковому майданчину, так і для повернення Super Heavy — вона ловитиме прискорювач після повернення. Раніше лідер SpaceX Ілон Маск проводив аналогію з механічними паличками для їжі та сценою з фільму «Малюк-каратист» (1984), де містер Міягі ловить паличками для рису муху.

Працюватиме Мехазіла буде приблизно ось так:

Теоретично Super Heavy в повній конфігурації зможе видавати тягу до 8250 тс — це більш ніж удвічі перевищує поточного рекордсмена в особі знаменитої ракети NASA Saturn V.

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З величезним нетерпінням чекаємо першого орбітального польоту Starship, який попередньо запланований на липень-серпень 2022 року. SpaceX сподівається надалі створювати наступні пари корабля та прискорювача щомісяця.

Ілон Маск розповів, що Starship буде готовий до першого орбітального польоту вже у липні, а наступні пари корабля та прискорювача з’являтимуться щомісяця


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