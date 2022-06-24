SpaceX вперше за допомогою 140-метрової вежі Mechazilla підняла 70-метровий прискорювач Super Heavy з 33-ма двигунами Raptor 2

SpaceX знаходиться за крок від запуску першого орбітального польоту Starship — інженери компанії активно готуються та проводять різноманітні тести з обома ступенями. За останні 24 години відбулися дві цікаві події: одна хороша, друга — не дуже.

Вибух двигуна Raptor 2 під час стендових випробувань

Почнемо з тої, що не дуже — 23 червня під час випробувань на вертикальному стенді на території полігону SpaceX в Макгрегорі (штат Техас) відбулося «‎швидке позапланове розбирання»‎ новітнього Raptor 2 — це перший RUD (Rapid Unscheduled Disassembly) двигуна Raptor від 10 травня. Що саме відбулося, поки що незрозуміло, адже ніякої офіційної інформації з приводу інциденту не надходило. Можливо, SpaceX знову намагаються знайти межі експлуатаційних можливостей двигунів, адже вже через ~18 хвилин після вибуху команди провели тест із новим двигуном Raptor на іншому стенді. Відео вибуху опублікував, серед інших, журналіст Майкл Бейлор.

Raptor RUD on the tripod stand in McGregor. First RUD in a while. Reminder that this is development testing so not unexpected.https://t.co/hP71nca6af pic.twitter.com/G1nbdXeIaL — Michael Baylor (@nextspaceflight) June 23, 2022

Mechazilla + Super Heavy

Водночас команда SpaceX на майданчику Starbase у Бока-Чика, що також у Техасі, вперше за допомогою 140-метрової пускової вежі Mechazilla підняла 70-метровий прискорювач Super Heavy у конфігурації з 33-ма двигунами Raptor 2. Мова про прототип прискорювача Super Heavy B7 — його за допомогою роботизованих маніпуляторів підняли та встановили на стартовий стіл для подальших тестів.

Super Heavy Booster 7 with 33 Raptor engines installed was transported to the orbital launch pad at Starbase pic.twitter.com/Tvld2cKhB9 — SpaceX (@SpaceX) June 23, 2022

За процесом можна було спостерігати у прямій трансляції на YouTube-каналі NASASpaceflight. Нижне — фрагмент відео з підйомом та можливістю побачити нижню частину з усіма 33-ма двигунами Raptor 2 зблизька У поєднанні з кільцем із 20 нерухомо закріплених двигунів Raptor Boost (RB), встановлених на внутрішній частині спідниці Super Heavy, шайба з 13 двигунами дозволяє SpaceX розміщати до 33 двигунів на прискорювачах Super Heavy..

Full Chopstick lift of Booster 7. The first time a Super Heavy has been lifted by Mechazilla. 33 Raptor 2s:https://t.co/ta64s5lm9H pic.twitter.com/QqsgJiFFQP — Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) June 24, 2022

А це відео дозволяє оцінити розміри прискорювача у порівнянні з людьми.

Вогневі випробування прискорювача можуть відбутися вже наступного тижня — SpaceX попередньо запланувала їх на 27-29 червня.

Мехазіла використовуватимуть як для збирання ракет на пусковому майданчину, так і для повернення Super Heavy — вона ловитиме прискорювач після повернення. Раніше лідер SpaceX Ілон Маск проводив аналогію з механічними паличками для їжі та сценою з фільму «Малюк-каратист» (1984), де містер Міягі ловить паличками для рису муху.

Працюватиме Мехазіла буде приблизно ось так:

Теоретично Super Heavy в повній конфігурації зможе видавати тягу до 8250 тс — це більш ніж удвічі перевищує поточного рекордсмена в особі знаменитої ракети NASA Saturn V.

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З величезним нетерпінням чекаємо першого орбітального польоту Starship, який попередньо запланований на липень-серпень 2022 року. SpaceX сподівається надалі створювати наступні пари корабля та прискорювача щомісяця.