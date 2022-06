SpaceX вперше за допомогою 140-метрової вежі Mechazilla підняла 70-метровий прискорювач Super Heavy з 33-ма двигунами Raptor 2

SpaceX знаходиться за крок від запуску першого орбітального польоту Starship — інженери компанії активно готуються та проводять різноманітні тести з обома ступенями. За останні 24 години відбулися дві цікаві події: одна хороша, друга — не дуже.

Почнемо з тої, що не дуже — 23 червня під час випробувань на вертикальному стенді на території полігону SpaceX в Макгрегорі (штат Техас) відбулося «‎швидке позапланове розбирання»‎ новітнього Raptor 2 — це перший RUD (Rapid Unscheduled Disassembly) двигуна Raptor від 10 травня. Що саме відбулося, поки що незрозуміло, адже ніякої офіційної інформації з приводу інциденту не надходило. Можливо, SpaceX знову намагаються знайти межі експлуатаційних можливостей двигунів, адже вже через ~18 хвилин після вибуху команди провели тест із новим двигуном Raptor на іншому стенді. Відео вибуху опублікував, серед інших, журналіст Майкл Бейлор.

