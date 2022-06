Ілон Маск розповів, що Starship буде готовий до першого орбітального польоту вже у липні, а наступні пари корабля та прискорювача з’являтимуться щомісяця

CEO SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму твіттері фото Starship SN24 повнорозмірний 50-метровий прототип корабля нового покоління для міжпланетних подорожей для першого орбітального польоту у виробничому цеху High Bay та поділився апдейтом про терміни виконання програми льотних випробувань.

Засновник та гендиректор SpaceX розповів, що 13 червня особисто навідувався до Mega Bay та High Bay, де ведеться збірка Super Heavy та Starship Перспективні багаторазові надважка ракета та корабель, що розробляються SpaceX для заміни поточного сімейства ракет Falcon та кораблів Dragon та призначені для доставки вантажів та людей на навколоземну орбіту, Місяць та Марс. Також SpaceX розробляє за контрактом NASA варіант Starship для місячної програми Артеміда, яка передбачає пілотований політ і висадку на Місяць.. За підсумками інспекції Ілон Маск повідомив, що при збереженні поточних темпів робіт система — корабель Starship SN24 та надважкий перший ступінь Super Heavy B7 для нього — буде готова до першого орбітального польоту вже у липні.

Технічна готовність системи до польоту зовсім не означає, що сам запуск відбудеться у липні — SpaceX ще має виконати усі 75 заходів, які вимагає від неї регулятор FAA, та отримати ліцензію на запуск. А проте, є непогані шанси, що SpaceX зможе здійснити запуск до кінця літа 2022 року, як планувалося останні кілька місяців. Якщо ж ні, то дуже ймовірно, що він відбудеться до кінця 2022 року.

We will have a second Starship stack ready to fly in August and then monthly thereafter

— Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2022