Starship вперше летить на орбіту — спостерігаємо за історичним запуском SpaceX наживо

SpaceX продовжує творити історію: менш як за дві години (якщо не завадить погода та не виникне інших непередбачених технічних труднощів) команда спробує здійснити перший орбітальний запуск Starship (OTF або orbital test flight) — 120-метрова система у зібраному вигляді (50-метровий корабель Starship SN24 з 70-метровим прискорювачем Super Heavy B7), яка раніше пройшла всі необхідні випробування, встановлена вертикально на майданчику Starbase у Техасі та чекає початку відліку. І, звісно ж, планується пряма трансляція цієї історичної події, тож запрошуємо всіх охочих стати свідками цього історичного моменту, який потенційно знаменує нову віху в освоєнні космосу.

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Кілька слів, щоб зорієнтуватись у розвитку програми Starship

15 квітня FAA видав SpaceX ліцензію на орбітальні запуски Starship терміном на 5 років — для цього компанія Ілона Маска протягом останніх 10 місяців виконала усі 75 заходів раніше затвердженої програми. Востаннє SpaceX запускала Starship у травні 2021 року — тоді Starship SN15 здійснив перший повністю успішний висотний політ. Відтоді SpaceX безліч разів корегувала графік та переносила перший орбітальний політ багаторазової метаново-кисневої системи Starship, призначеної для перевезення людей на Місяць та Марс, а також для виведення вантажів на орбіту за відносно доступною ціною.

Сьогоднішній події передувала масштабна програма наземних тестувань: наприкінці січня 2023 року 120-метрова система (Starship SN24 + Super Heavy B7) пройшла тестову заправку у повністю зібраному вигляді (цей тест — генеральна репетиція передстартового відліку. Наприкінці вересня 2022 року SpaceX провела вогневі випробування Super Heavy Booster 7 із 7 метановими двигунами Raptor, у листопаді відбулися вогневі випробування вже із 14 двигунами, які тоді видали тягу 3220 тс, що більше за стартову тягу Falcon Heavy (2326 тс). А на початку лютого відбулися вогневі випробування системи у повній конфігурації з 33 двигунами, тоді одночасно провели пропалювання 31 двигуна — теоретично Super Heavy у повній конфігурації з 33 двигунами зможе видавати тягу до 7590 тс. Це більш ніж удвічі перевищує можливості поточного рекордсмена — знамениту ракету NASA Saturn V. Щодо Starship, який водночас другий ступінь та пасажирський/вантажний корабель, ще у листопаді 2021 року відбулися вогневі випробування в повній конфігурації — з шістьма киснево-метановими двигунами Raptor (три для виконання маневрів на низьких висотах і в щільній атмосфері, і ще три — для роботи у безповітряному просторі). І ось ми тут.

Спостерігаємо за першою спробою орбітального запуску Starship наживо

Стартове вікно відкриється о 16:00 за київським часом та залишатиметься відчиненим до 17:30. Прогноз погоди для можливості наразі передбачає високу ймовірність сприятливих умов для запуску. Проте метеодані постійно оновлюватимуться, так що все ще може змінитися як на кращу, так і на гіршу сторону. Існує дуже велика ймовірність, що сьогодні не все піде за планом (досі бустер Super Heavy не літав навіть окремо від Starship), тож SpaceX вже розглядає резервні дати запуску на цей випадок (напередодні додаткові TFR (тимчасові обмеження польотів) були видані на 19-24 квітня).

SpaceX транслюватиме подію наживо на офіційному каналі YouTube. Як завжди, можна поспостерігати за підготовчими етапами, зокрема заправкою основного та верхнього ступенів ракети кріогенними компонентами палива. Також плануються неофіційні трансляції від космічних ентузіастів — популярний NASASpaceflight чи український Alpha Centauri (вікна трансляції на YouTube нижче). За оновленнями також можна стежити в соцмережах — на офіційних сторінках SpaceX та Ілона Маска в Twitter — 1 та 2.

Офіційна трансляція SpaceX (англійською) почнеться о 15:15

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Неофіційна трансляція NASASpaceflight (англійською) вже почалася

Неофіційна трансляція Alpha Centauri (українською) почнеться о 15:00

Як це буде та які шанси на успіх

Профіль тестового орбітального запуску Starship залишається незмінним — через 3 хвилини після запуску зі стартового майданчика Зоряної бази SpaceX у Техасі прискорювач Super Heavy відокремиться та приводниться в Мексиканській затоці, а Starship вийде на орбіту (не менше 160 кілометрів), виконає майже повний виток навколо планети, здійснить повторний вхід в атмосферу, загальмує двигунами й приводниться за 100 кілометрів від острова Кауаї, що входить до складу Гавайського архіпелагу. Компанія розраховує, що весь тестовий політ триватиме 90 хвилин.

Нижче повний розклад основних етапів запуску Starship:

Щодо першого орбітального запуску Starship, ще наприкінці 2021 року Ілон Маск в одному з інтерв’ю висловив сумнів, що Starship з першого разу досягне орбіти, а потім не раз повторював цю оцінку. Президентка SpaceX Гвен Шотуелл в межах нещодавньої 25-ї щорічній конференції FAA повідомила, що головна мета наразі — не підірвати стартовий майданчик. І це вже буде успіх.

Наприкінці 2021-го SpaceX планувала виконати до дюжини тестових запусків Starship у 2022 році, щоб завершити програму випробувань та перейти до запуску реальних корисних навантажень у 2023 році. Наразі розробка відстає мінімум на рік від цих планів — у червні 2022-го Ілон Маск розповідав, що наступні покращені пари корабля та прискорювача з’являтимуться щомісяця, та за новим планом, цьогоріч планують зібрати 5 систем — щоб досягти мети компанії необхідно готувати в середньому по одному Starship Full Stack кожні 1,5 місяця. Станом на початок квітня S25 & SH B9 вже зібрані та проходять випробування, пара S26 & SH B10 вже зібрані, пара S27 та B11 на підході (корабель вже є, а прискорювач — у стадії великовузлової збірки), а наступні пари S28, S29 та B12 збираються в цехах.

З нещодавніх цікавих оновлень — SpaceX не планує запускати людей вже у 15-му польоті корабля, а планує перед цим здійснити 100 чи 200 запусків у безпілотному варіанті. Наразі SpaceX націлюється на 2030-й рік як орієнтовний для відправлення людей на Марс. Це узгоджується з попередніми оцінками Ілона Маска — нещодавно він висловив сподівання, що людство буде жити на Марсі через 20 років.

Напередодні першої спроби орбітального запуску Starship на YouTube-каналі SpaceX вийшло відео з анімацією майбутнього пілотованого польоту Starship на Марс — з дозаправленням на орбіті та поверненням Super Heavy. Насправді це оновлена версія старого відео, яке вперше показували на презентації апдейтів Starship у лютому 2022 року, але з деякими покращеними візуальними ефектами.

Детальніше про ключові віхи розвитку програми, деталі першого орбітального запуску та перспективи Starship — можна почитати в нашому торішньому довгочиті, який досі є актуальним (частково).