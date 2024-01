Спадкоємці Джорджа Карліна подали до суду на творців відео, в якому ШІ імітує стиль та голос коміка

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Творців відео звинувачують у порушенні авторського права та «‎приниженні творчої спадщини Карліна».

Як повідомляє The Verge, спадкоємці Джорджа Карліна подали позов на медіакомпанію Dudesy, яка використала штучний інтелект для створення годинного комедійного ролика, в якому імітують голос та стиль померлого коміка. У скарзі сказано, що захищені авторським правом матеріали Карліна були використані без дозволу чи відповідних ліцензій, а сам ролик називається «комп’ютерною приманкою, яка применшує цінність комедійних робіт коміка та шкодить його репутації».

Згенерований ШІ ролик під назвою «George Carlin: I’m Glad I’m Dead» був опублікований на YouTube-каналі подкасту Dudesy 9 січня і з того час набрав понад пів мільйона переглядів. Ведучі подкасту Вілл Сассо та Чед Култген, імена яких так само згадуються в позові, відповіли на скаргу, називаючи ШІ «‎новим інструментом, який буде використовуватися в усіх сферах життя».

Тим часом спадкоємці Карліна вимагають негайного видалення відео з подальшим знищенням усіх копій та сплати невизначеної суми для відшкодування грошових збитків.

«Джордж Карлін, якби він був живий сьогодні, цілком міг би коментувати теми, що обговорювалися в Dudesy Special, але він міг би контролювати, якими були ці коментарі».

Фанати та члени сім’ї Карліна широко засудили випуск, вважаючи його глузуванням з робіт покійного коміка.

«Мій тато провів усе життя, вдосконалюючи свою майстерність завдяки своєму життю, розуму та уяві. Жодна машина ніколи не замінить його геніальність», — заявила його дочка Келлі Карлін. «Ці створені штучним інтелектом продукти — це спроби відтворити розум, який більше ніколи не існуватиме. Дозвольмо творчості художника самій говорити за себе».

Це не перший випадок, коли Dudesy привертає увагу використанням ШІ для імітації творчості знаменитостей. У квітні торік колишня зірка НФЛ Том Брейді погрожував подати подібний позов проти іншої комедії, створеної штучним інтелектом за його подобою. Відео під назвою «‎It’s Too Easy!» з того часу було видалено з каналу.

Джордж Карлін став відомим як комік розмовного жанру, зокрема завдяки темам пов’язаним із критикою американської суспільної моралі, релігії. Він також був одним із перших, хто відкрито використовував нецензурну лексику під час своїх виступів, за що його неодноразово арештовували. Саме йому належить знаменита фраза: «The planet is fine. The people are fucked‎».

