Спільнота Starfield закликає виправити рейтинг гри в Xbox App після рев’ю-бомбінгу «фанатів PlayStation»

Гра Starfield мало кого залишає байдужими ─ навіть тих, хто в неї не грав. Як виявилося, власники PlayStation критикують Starfield у Microsoft Store, що призвело до заниження рейтингу гри. Тепер, щоб виправити ситуацію, ігрова спільнота закликає гравців Xbox дати грі правильні оцінки у Xbox App.

Чутки про те, що власники PlayStation критикуватимуть гру, ходили ще до виходу Starfield. Фанати PS, мабуть, сформували секретну спільноту, якій було доручено залишати негативні відгуки нової рольової гри Bethesda, як тільки вона вийде. Схоже, ці чутки виникли не на порожньому місці, оскільки рейтинг Starfield у Microsoft Store становить лише 2,8 бала. Для порівняння, у Steam на цей час гра має 81% позитивних відгуків.

Leave a review on Xbox for Starfield.

PlayStation fanboys are currently review bombing it pic.twitter.com/BCd2Ysw0uQ

— PeterOvo (@PeterOvo5) September 7, 2023