Новини Ігри 08.09.2023 о 09:31

Starfield вже залучила понад 6 млн гравців — це найкращий старт серед всіх ігор Bethesda

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Вадим Карпусь

Автор новин

Нова гра Starfield, повноцінний реліз якої відбувся 6 вересня, продовжує залучати гравців. Вчора повідомлялося, що в ніч виходу в неї одночасно грали понад 1 млн гравців. А тепер в акаунті гри в X (раніше Twitter) з’явилося повідомлення, що кількість гравців Starfield вже перевищила 6 млн, що робить її найбільшим релізом Bethesda за весь час.

Водночас у Steam спостерігається деяке зниження інтересу гравців до Starfield. Після досягнення піка у 269,2 тис. гравців онлайн увечері після виходу гри, наступного вечора розмір максимальної аудиторії пішов на спад ─ 258,1 тис.

Starfield уже привлекла более 6 млн игроков – это лучший старт среди всех игр Bethesda

Також слід зазначити, що вихід гри не можна назвати безхмарним. Багато гравців скаржаться на погану оптимізацію Starfield на ПК. У відповідь на це голова Bethesda Тодд Ховард порекомендував оновити комп’ютер, оскільки це гра наступного покоління з просунутими технологіями.

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Павло Осадчук

копірайтер з досвідом у Web3 і крипті

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