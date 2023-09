Starfield вже залучила понад 6 млн гравців — це найкращий старт серед всіх ігор Bethesda

Нова гра Starfield, повноцінний реліз якої відбувся 6 вересня, продовжує залучати гравців. Вчора повідомлялося, що в ніч виходу в неї одночасно грали понад 1 млн гравців. А тепер в акаунті гри в X (раніше Twitter) з’явилося повідомлення, що кількість гравців Starfield вже перевищила 6 млн, що робить її найбільшим релізом Bethesda за весь час.

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW

— Starfield (@StarfieldGame) September 7, 2023