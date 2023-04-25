Spotify подолав позначку в 500 мільйонів активних користувачів на місяць, але частка преміумпередплатників скоротилась до 40%

Станом на 31 березня понад пів мільярда людей щомісяця користувалися сервісом потокового аудіо Spotify, згідно з останнім фінансовим звітом компанії. Це на 22% більше ніж торік і на 5% більше ніж у попередньому кварталі. В Spotify кажуть, що перевищили власний прогноз зростання на 15 млн, і це друге найбільше квартальне зростання за всю історію служби.

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Тим часом кількість преміумпередплатників досягла 210 млн і загалом складає 40% від загальної бази користувачів. Для порівняння у першому кварталі 2019 року Spotify мала 46% преміальних передплатників, 45% у першому кварталі 2020-го, 44% у першому кварталі 2021 року та 43% у першому кварталі минулого року.

Перший квартал 2023 року відзначився для компанії процесом оптимізації та скороченням витрат. Наприкінці січня Spotify оголосила про звільнення 6% своєї глобальної робочої сили – за оцінками, це вплине на 600 співробітників. Крім того, закрились кілька побічних проєктів сервісу – аудіозастосунок Spotify Live у стилі Clubhouse та музична гра Heardle у стилі Wordle.

Генеральний директор Деніел Ек сказав під час звіту, що ключовими пріоритетами Spotify на 2023 рік є «швидкість і ефективність».

Чисті збитки компанії у першому кварталі 2023 року склали $248 млн, а чистий прибуток – $145 млн. Подібні показники не є чимось незвичайним для бізнесу, який зазвичай надає перевагу зростанню користувачів над квартальними прибутками. Середній дохід на користувача впав на 1% до $ 4,77 – ймовірно, через нижчі ціни, які Spotify вводить для залучення клієнтів на нових ринках.

Про запуск високоякісного рівня HiFi, який компанія анонсувала ще 2 роки тому, у звіті не згадали. Вважається, що він готовий технічно, але конкуренти звели нанівець сподівання Spotify стягувати за нього додаткову плату (Apple й Amazon пропонують таку послугу без додаткової оплати).

Spotify нині має найбільшу кількість платних користувачів серед усіх сервісів потокового аудіо. Щодо кількості щомісячних активних користувачів, то тут поки переважають Tencent Music Entertainment (567 млн станом на кінець 2022 року) та YouTube (2 млрд станом на 2020 рік). Але ці цифри, мабуть, неправильно порівнювати, оскільки Tencent Music поширюється на три різні потокові сервіси (QQ Music, Kugou та Kuwo), а YouTube — це в першу чергу сервіс потокового відео.

Джерело: The Verge, Techspot