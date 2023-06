Spotify знову ігнорує скарги на подкасти з дезінформацією про щеплення від Джо Роґана – автора, з яким має контракт на $100 млн

У новому подкасті Джо Роґан провів понад тригодинну розмову з відомим антивакцинатором, а тепер і кандидатом у президенти від Демократичної партії Робертом Ф. Кеннеді-молодшим.

В епізод ведучий та гість торкнулися усіх тем, що так цікавлять прихильників теорій змови: вакцинації проти коронавірусу, а також технологій 5G і Wi-Fi. Роґан знову вихваляв івермектин, неефективне штучне лікування COVID, а Кеннеді сказав, що вакцини викликають аутизм.

Професор мікробіології Бейлорського університету Пітер Хотез розкритикував подкаст, поділившись у Twitter статею Motherboard про те, що Spotify не модерує дезінформацію Роґана. У відповідь автор запропонував медику відвідати його програму, якщо той пожертвує $100 000 у будь-яку благодійну організацію.

Peter, if you claim what RFKjr is saying is “misinformation” I am offering you $100,000.00 to the charity of your choice if you’re willing to debate him on my show with no time limit. https://t.co/m0HxYek0GX

— Joe Rogan (@joerogan) June 17, 2023