Spotify знову ігнорує скарги на подкасти з дезінформацією про щеплення від Джо Роґана – автора, з яким має контракт на $100 млн

У новому подкасті Джо Роґан провів понад тригодинну розмову з відомим антивакцинатором, а тепер і кандидатом у президенти від Демократичної партії Робертом Ф. Кеннеді-молодшим.

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В епізод ведучий та гість торкнулися усіх тем, що так цікавлять прихильників теорій змови: вакцинації проти коронавірусу, а також технологій 5G і Wi-Fi. Роґан знову вихваляв івермектин, неефективне штучне лікування COVID, а Кеннеді сказав, що вакцини викликають аутизм.

Професор мікробіології Бейлорського університету Пітер Хотез розкритикував подкаст, поділившись у Twitter статею Motherboard про те, що Spotify не модерує дезінформацію Роґана. У відповідь автор запропонував медику відвідати його програму, якщо той пожертвує $100 000 у будь-яку благодійну організацію.

Peter, if you claim what RFKjr is saying is “misinformation” I am offering you $100,000.00 to the charity of your choice if you’re willing to debate him on my show with no time limit. https://t.co/m0HxYek0GX — Joe Rogan (@joerogan) June 17, 2023

Що не дивує – Роґана підтримав «‎найбільший жартівник» і власник Twitter Ілон Маск (який досить часто сам репостить фейки про теорії змови). Мільярдер поглузував з Хотеза та звинуватив у «ненависті до благодійності». Пізніше професор написав, що зазнав переслідувань та онлайн-атак, ймовірно, від віруючих і шанувальників Роґана.

Понад три роки тому Spotify уклала з Роґаном угоду на $100 млн, і з того часу він частенько поширює у своїх подкастах фейкову інформацію про пандемію COVID-19, неперевірені методи лікування та вакцини. Подкастер заявляв, що здорових людей не слід піддавати щепленню проти коронавірусу або спонукати до нього.

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У 2022 році кілька відомих виконавців видалили свою музику з платформи на знак протестів проти подкастів Роґана. У відповідь на громадський резонанс Spotify оновила та опублікувала внутрішні правила платформи, які включають суворі обмеження щодо «контенту, який рекламує небезпечну неправдиву або оманливу медичну інформацію, яка може завдати шкоди або становить пряму загрозу громадському здоров’ю».

«З початку пандемії ми видалили понад 20 000 епізодів подкастів за порушення нашої політики щодо небезпечної оманливої ​​медичної інформації в рамках наших правил платформи», – написав в заяві речник Spotify.

За даними JREmissing (сайту, який відстежує видалені епізоди подкастів) вилучено 111 епізодів шоу Джо Роґана, однак подкаст з Кеннеді все ще доступний для прослуховування. В Spotify кажуть, що ведучий та гість «‎не казали, що вакцини проти COVID-19 розроблені, щоб вбивати людей, тож цей епізод не порушує правил».

Джерело: The Verge, Vice