США замовили Lockheed Martin та іншим космічний корабель з ядерним реактором – він живитиме двигуни та бортові системи

Військове відомство США виділяє понад $33,7 млн компанії Lockheed Martin — разом із Space Nuclear Power Corp та BWX Technologies — для початку розробки ядерного космічного корабля у рамках проєкту Joint Emergent Technology Supply On Orbital Nuclear (JETSON).

Це буде демонстратор технології, який використовує ядерний поділ для живлення двигунів Стірлінга та вироблення від 6 до 20 кВт електроенергії. За даними Lockheed Martin, це вчетверо більше потужності, ніж виробляють звичайні сонячні батареї. При цьому усувається необхідність постійного сонячного світла. Цей метод заснований на даних, отриманих в ході експерименту NASA Kilopower Reactor Using Stirling Technology (KRUSTY, «Реактор з використанням технології Стірлінга кіловатної потужності»), в ході якого досліджувалося, як забезпечити електрикою за допомогою ядерної енергії майбутні аванпости на Місяці і, зрештою, на Марсі.

Ядерний двигун інертний при запуску і не ввімкнеться, поки космічний корабель JETSON не вийде на безпечну навколоземну орбіту. Після активації реактора та початку вироблення енергії, електрика живитиме двигуни на ефекті Холла (різновид іонного двигуна, який електризується для створення прискорення). Такі двигуни вже використовуються на супутниках LM2100. Ядерний реактор забезпечить електрику, необхідну не тільки для двигуна, а й для живлення бортових систем та корисного навантаження.

У Lockheed Martin заявляють, що космічний корабель «поліпшить маневрені та енергетичні можливості, що визначають майбутні операції космічних сил». В цей час він перебуває на стадії попереднього розгляду проєкту.

Востаннє військові США запускали ядерний реактор у космос у 1965 році. Тоді США запустили експериментальний супутник з ядерною установкою SNAP-10A, який також був оснащений першим іонним двигуном, який колись побував у космосі.

Джерело: popularmechanics