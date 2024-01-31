США нарешті готові передати Україні високоточні бомби GLSDB з дальністю ураження 150 км

Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер провів брифінг під час якого підтвердив, що Україна отримає високоточні бомби GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb). З міркувань секретності, він не став називати будь-які конкретні терміни постачання.

«Що стосується бомби малого діаметра, як ми визнали минулого року, ми надамо Україні бомбу малого діаметра наземного базування в рамках нашої USAI (Ініціатива сприяння безпеці України) – наших зусиль щодо надання допомоги у сфері безпеки, що фінансуються USAI. Однак з міркувань безпеки роботи ми не збираємося підтверджувати конкретні терміни», – заявив Пет Райдер.

Водночас ресурс Politico заявляв, що передача бомб GLSDB Україні почнеться вже сьогодні, 31 січня.

Нагадаємо, GLSDB є комбінацією авіаційної бомби й двигуна від некерованої ракети. Таке рішення має кілька переваг. По-перше, такі боєприпаси сумісні з установками М-270 та HIMARS, які вже є на озброєнні України. По-друге, ця розробка вдихнула друге життя у застарілий снаряд М-26 для РСЗВ. Його можна не утилізувати, а застосувати двигун для отримання високоточного озброєння.

Бомба GLSDB запускається із наземної установки, використовуючи артилерійський двигун. Після запуску розкриваються крила, і боєприпас уже діє як крилата ракета. Він здатний нести близько 100 кг бойової частини на відстань до 150 км і точно вражати цілі. Під час проведення випробування на максимальній дальності похибка відхилення становила не більше 1 метра. Ще однією перевагою є здатність боєприпасу маневрувати у польоті.

Такі високоточні ракети будуть дуже корисними для нанесення урону російським окупаційним військам в Україні. При дальності польоту до 150 км вони покривають майже всю тимчасово окуповану територію. Лише південні регіони Криму виявляться поза досяжністю. Але Джанкой і території, розташовані на північ від цього населеного пункту, будуть перебувати в зоні ураження. А там є багато важливих цілей для знищення.

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