Новини Софт 23.02.2024 о 12:18 comment views icon

Stability AI анонсувала Stable Diffusion 3 — ШІ-генератор зображень «наступного покоління»

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Юрій Орос

Автор новин

Stability AI анонсувала Stable Diffusion 3 — ШІ-генератор зображень «наступного покоління»

Компанія Stability AI анонсувала Stable Diffusion 3 — модель синтезу зображень «наступного покоління». Вона «використовує напрацювання своїх попередників, генеруючи детальні, багатопредметні зображення з покращеною якістю та точністю за текстовим описом».

Stability заявляє, що сімейство моделей Stable Diffusion 3 (яке бере текстові описи, що називаються «підказками», і перетворює їх на відповідні зображення) має від 800 мільйонів до 8 мільярдів параметрів. Цей діапазон дає змогу запускати різні версії моделі локально на різних пристроях ` від смартфонів до серверів. Кількість параметрів приблизно відповідає можливостям моделі з погляду того, скільки деталей вона може згенерувати. Більші моделі також потребують більше VRAM на графічних прискорювачах для запуску, передає ArsTechnica.

Stability створює прогресивні моделі генерації зображень ШІ з 2022 року: Stable Diffusion 1.4, 1.5, 2.0, 2.1, XL, XL Turbo, а тепер і 3. Компанія зробила собі ім’я як більш відкрита альтернатива пропрієтарним моделям синтезу зображень, як-от DALL-E 3 від OpenAI, хоча і не без суперечок щодо використання захищених авторським правом навчальних даних, упередженість і можливість зловживань. Моделі Stable Diffusion можна запускати локально і тонко налаштовувати для зміни результатів.

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Генеральний директор Stability Емад Мостак написав на X:

Тут використовується новий тип дифузійного трансформатора (подібний до Sora) у поєднанні з узгодженням потоку та іншими вдосконаленнями. Він використовує переваги трансформаторних удосконалень і може не тільки масштабуватися далі, але й приймати мультимодальні вхідні дані.

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Stable Diffusion 3 також використовує «узгодження потоку» (flow matching) — метод створення ШІ-моделей, які можуть генерувати зображення, навчаючись плавно переходити від випадкового шуму до структурованого зображення. Вона робить це без необхідності моделювати кожен крок процесу, натомість зосереджуючись на загальному напрямку або потоці, якому має слідувати створення зображення.

Stability AI анонсувала Stable Diffusion 3 — ШІ-генератор зображень «наступного покоління»
Порівняння результатів роботи OpenAI DALL-E 3 та Stable Diffusion 3 з підказкою: «Нічне фото спортивного автомобіля з написом SD3 збоку, автомобіль на перегоновій трасі на великій швидкості, величезний дорожній знак з написом Faster».

Stable Diffusion 3 не є широкодоступною, але Stability стверджує, що після завершення тестування можна буде безплатно завантажити й запустити локально.

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