Stability AI запустила StableStudio — ШІ-програму для перетворення тексту в зображення з відкритим вихідним кодом

Stability AI випускає StableStudio (нову версію DreamStudio) з відкритим вихідним кодом, яка була розроблена для синтезу ШІ-зображень. Версія з відкритим кодом дозволить розробникам вдосконалювати інтерфейс програми та експериментувати, а сама компанія потенційно зможе на цьому заробляти.

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Раніше Stability AI випускала програми з відкритим кодом, щоб привернути інтерес до своїх продуктів. У вільному доступі можна було знайти різні версії з моменту виходу моделі у серпні 2022 року. Минулого місяця компанія випустила власний набір великих мовних моделей, які вчились на даних з Wikipedia, під загальною назвою StableLM, а засновник і CEO компанії Емад Мостаке наголошував на необхідності створення ШІ-інструментів з відкритим кодом «‎для підвищення довіри громадськості».

Цікаво, що DreamStudio і надалі буде доступною та, по суті, конкуруватиме зі StableStudio. Раніше в компанії планували отримувати прибуток за створення індивідуальних версій DreamStudio для корпоративних клієнтів і нині невідомо, чи була ця стратегія успішною.

Останні звіти свідчать про те, що Stability AI витрачає гроші й має повільне зростання прибутків, і зазначають, що її найважливіші моделі, такі як Stable Diffusion, були створені у співпраці з іншими сторонами.

Джерело: The Verge