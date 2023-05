Star Wars у «Сімпсонах» та Fortnite — нові кросовери до Дня «Зоряних війн»

У рамках святкування Star Wars Day – 4 травня (May the 4th) – компанія Disney випустила новий короткометражний фільм «Сімпсони» з Меггі. Він називається Rogue Not Quite One і транслюватиметься на Disney+ з 4 травня.

«По дорозі до дитячого садка Гомер втрачає слід Меггі, яка сідає в коляску Грогу, щоб вирушити в гіперкосмічну пригоду по галактиці», — йдеться в описі. «Зіткнувшись з ескадрильєю імперських TIE винищувачів, Меггі переносить битву в Спрінгфілд у цьому епічному короткометражному фільмі, присвяченому святкуванню Star Wars».

Судячи з постера, здається, що Меггі вирушить у міжгалактичну подорож, щоб перемогти Темну сторону.

Крім того, у грі Fortnite також розпочинається активність, присвячена «Зоряним війнам». Оновлення Find the Force – the Ultimate Star Wars Experience додасть у гру відомих персонажів та навички Сили. До 23 травня гравці зможуть обрати свого тренера. На вибір доступні Обі-Ван Кенобі та Енакін Скайвокер як тренери-джедаї або Дарт Мол як тренер-ситх. Використовуючи вивчені здібності Сили, гравці зможуть показати своїм опонентам шлях світлого або темного боку.

Виконуючи завдання події Find the Force, користувачі зможуть отримати косметичні винагороди та нагороди за підвищення рівня в безплатній шкалі нагород події, включаючи екіпірування солдата-клона. При купівлі покращення шкали до преміальної можна одрази отримати екіпірування корусантського гвардійця, а також отримати додаткові нагороди, включаючи екіпірування Дарта Мола.