Starfield увійшла до «Великої трійки» Bethesda поруч із Fallout і Elder Scrolls, — ветеран студії

Студія Bethesda Game Studios тепер має три основні рольові ігри: Fallout, Elder Scrolls та Starfield. Про це розповів ветеран компанії Еміль Пальяруло Еміль Пальяруло — це розробник відеоігор, який працює в компанії Bethesda Game Studios. Він був провідним дизайнером Fallout 3, Fallout 4, Skyrim, Fallout Shelter і Starfield. Пальяруло почав свою кар'єру в ігровій індустрії з роботи над серією Thief, а пізніше приєднався до Bethesda у 2003 році. Він також працював над розробкою сюжетів і механік для великих проєктів студії, включно з Fallout 76..

За словами Пальяруло, Starfield знайшов свою унікальну аудиторію та посів місце поруч з іншими культовими серіями студії. Дизайн-директор зазначив, що нова гра має власну індивідуальність і пропонує особливий досвід на консолях.

«Ми створили цю нову франшизу з нуля. Starfield поєднує фірмовий стиль Bethesda: занурення, екшн та RPG-елементи», — пояснив Пальяруло в інтерв’ю GamesRadar+.

Розробник визнав, що Starfield відрізняється від попередніх RPG студії. Наприклад, замість відкритого світу Skyrim гравці досліджують сотні процедурно згенерованих планет. Однак саме ці відмінності допомогли залучити нову аудиторію.

Пальяруло підкреслив, що створення нової серії вперше за десятиліття було ризикованим кроком. Особливо з огляду на очікування фанатів щодо The Elder Scrolls 6. Проте ризик виправдав себе, і тепер студія може спиратися на три стабільні франшизи.

«Раніше Bethesda асоціювалася лише з Elder Scrolls. Потім додався Fallout. Тепер у нас є велика трійка: Elder Scrolls, Fallout і Starfield», — зазначив дизайн-директор.

Раніше керівник студії Тодд Говард натякав на масштабні плани щодо розвитку Starfield. Розробники планують випускати щорічні сюжетні доповнення протягом тривалого часу. Пальяруло додав, що це лише початок для нової франшизи.

Попри входження Starfield до «Великої трійки» Bethesda, гра все ще стикається з викликами. Перше сюжетне доповнення Shattered Space, випущене через рік після релізу основної гри, отримало неоднозначну реакцію гравців. У Steam лише 41% із 929 рецензій були позитивними.