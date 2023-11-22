В Steam почався щорічний осінній розпродаж — з тимчасово безоплатною Diablo IV та відбором номінантів Steam Awards

21 листопада в онлайн-магазині Steam розпочався традиційний великий осінній розпродаж ігор — акція триватиме рівно тиждень, і на цей час Blizzard зробила Diablo IV тимчасово безоплатною. Щоправда, максимальний рівень персонажа у безплатній версії Diablo IV обмежений — не вище 20.

Премія The Steam Awards 2023

Традиційно одночасно зі стартом осіннього розпродажу відкрилося голосування за номінантів на премію The Steam Awards 2023, і кожен може номінувати улюблені ігри в 11 різних категоріях — цьогоріч додали оновлену номінацію для портативок під назвою «Найкраща гра на Steam Deck». Номінувати ігри можна прямо зі спеціальної сторінки номінацій у Steam або з опублікованого допису розробників улюблених ігор. За активність можна отримати 100 очок досвіду Steam — необхідно номінувати гру в кожній категорії, зіграти в одну з номінованих ігор та написати чи оновити огляд гри.

Категорії The Steam Awards 2023

«Гра року»

«Гра року з ВР»

«Сродна праця»

«Найкраща гра на Steam Deck»

«Ліпше з друзями»

«Найбільш інноваційний ігролад»

«Розкішний сюжет»

«Найліпша гра, в якій ви пасете задніх (без образ)»

«Неймовірний візуальний стиль»

«Найкращий саундтрек»

«Умощуйтеся зручніше»

П’ять номінантів у кожній категорії стануть відомі до початку зимового розпродажу Steam (який відбуватиметься з 20:00 21 грудня до 20:00 4 січня за Києвом). Проголосувати за претендентів можна буде під час розпродажу до 20:00 2 січня за Києвом — тоді ж оголосять переможців.

Осінній розпродаж Steam

Зі знижками до 90% на спеціальній сторінці розпродажу можна знайти чимало хороших ігор, включаючи нові AAA-тайтли як-от Starfield зі знижкою 20% (1 359₴) чи Lords of the Fallen за знижкою 34% (989₴). Серед інших цікавих пропозицій — комплект Cyberpunk 2077 + DLC «Ілюзія свободи» зі знижкою 39% (1 010₴) та Half-Life: Alyx зі знижкою 66% (382₴).

Акція триватиме до 28 листопада о 20:00 за київським часом, тож варто поквапитися, щоб встигнути уважно проглянути власні списки бажань та поповнити свою бібліотеку найзаповітнішими тайтлами. Принагідно нагадуємо про корисний інструмент відстеження знижок SteamDB.