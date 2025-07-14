Steam безплатно роздає чотири стратегії загальною вартістю понад $150

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Steam влаштував дійсно щедру роздачу — безплатно дарують чотири тактичні та стратегічні гри. Серед них є хіт із рейтингом 96% і тайтл, який зазвичай коштує $80.

Найпомітніша з них — Battlestar Galactica Deadlock — тактична стратегія від Black Lab Games і Slitherine, яка зазвичай коштує ₴740. Гру випустили у 2017 році, але вперше з того часу вона стала безплатною. Тайтл розповідає про те, як очолюваний гравцем флот Колоній у війні проти Сайлонів занурюється в атмосферу конфлікту з однойменного серіалу. Для цього треба керувати кораблями в тривимірних покрокових боях, ухвалювати тактичні рішення і проходити сюжетну кампанію. Гра має понад 2400 відгуків, серед яких 86% позитивні.

Друга велика гра в списку — Fantasy General II — покрокова стратегія 2019 року від Gravity та Slitherine. Гравець потрапляє в фентезійній світ Каледонії, де очолює армію варварів у боротьбі проти Імперії. Для проходження треба розвивати унікальних юнітів, використовувати магію та тактику, щоб здобути перемогу в кампанії. І все це під «соусом» міфічних істот, героїчних битв та політичних інтриг. Зазвичай гра продається за ₴1 475, а зараз можна забрати безплатно й залишити назавжди. У Steam у неї майже 1000 відгуків і рейтинг схвалення 81%.

Третій пункт у роздачі — Field of Glory II: Medieval — ще одна тактична стратегія від Slitherine та Byzantine Games, яка переносить нас в епоху Середньовіччя (1040–1270 рр.). Гравцю треба керувати арміями, вести битви, враховувати рельєф і сили ворога, аби здобувати перемогу в конфліктах між лицарськими орденами, монгольськими ордами та європейськими королівствами. Реліз був у 2021-му, ціна — ₴600, рейтинг на Steam: 85% за майже 400 відгуків.

І четверта гра — Caribbean Crashers від Bloxhill — стратегія з мізерним цінником, яка і без роздачі майже безоплатна (₴26). Це досить простенька піратська стратегія, де треба керувати власним кораблем, стріляти гарматами по ворожих суднах і вести тактичні бої на морі. Попри те, що еспресо коштує дорожче — гра має найвищий рейтинг у цьому наборі: 96% схвалення.

Всі ці ігри роздають повністю, без часових обмежень на використання: забрав у бібліотеку — залишаються назавжди. Це не демки й не пробні версії. Термін дії акції обмежений, але точну дату закриття роздачі Steam не вказав. Якщо цікавлять тактики, стратегії чи просто хочеться щось нове в бібліотеку — краще хапати, поки є.