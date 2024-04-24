Steam не повертатиме кошти, якщо запускати гру за 2 години до офіційного релізу

Близько 8 років тому Steam запровадив механізм повернення коштів за придбані ігри. Це було корисно у випадках, коли гра виявлялася не такою цікавою, як здавалося, або комп’ютер не забезпечував комфортний рівень продуктивності. Щоб скористатися поверненням коштів, треба було провести в грі не більше 2 годин та надіслати запит на відшкодування протягом 14 днів після покупки.

З часом Valve запустила механізми раннього доступу до ігор. Програми «Дочасний доступ» та «Розширений доступ» дозволяли грати в ігри ще до офіційного релізу – хай навіть в тестові версії. І це створило певну лазівку для гравців. Люди могли грати за багато-багато годин до релізу, а потім все одно вимагати відшкодування після виходу гри.

Тепер Valve прикрила цю лазівку. Нині час, проведений в грі в рамках програм «Дочасний доступ» та «Розширений доступ», також враховується при визначенні 2-годинного ліміту для повернення коштів. Відповідні зміни зазначені в оновлених правилах повернення коштів:

«ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПРОДУКТИ, КУПЛЕНІ РАНІШЕ ДАТИ ВИХОДУ: Зазвичай, якщо ви купуєте продукт у Steam раніше дати виходу, діятиме двогодинне обмеження часу гри для повернення коштів, але 14-денний період не почнеться раніше дати виходу. Наприклад, якщо ви купуєте гру в дочасному доступі або пріоритетному доступі, будь-який час гри зарахується до двогодинного обмеження для повернення коштів. Якщо ви завчасно купили гру, яку не можна запустити раніше дати виходу, ви можете подати запит на повернення коштів у будь-який час до її випуску, а стандартний 14-денний/двогодинний період застосовуватиметься з моменту виходу гри.»

Раніше відповідний пункт правил був значно коротшим:

«ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПОПЕРЕДНЮ КУПІВЛЮ: Якщо ви купуєте продукт у Steam раніше дати виходу (і сплачуєте за нього заздалегідь), ви можете подати запит на відшкодування в будь-який час до виходу цього продукту. Також застосовується стандартний 14-денний/двогодинний період повернення коштів, починаючи з дати випуску гри.»

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Джерело: The Verge