Стережись, YouTube — TikTok тестує завантаження 60-хвилинних відео

TikTok почав тестувати завантаження довгих годинних відео, і це навряд сподобається YouTube.

Функція доступна в обмеженому переліку країн, однак не стане широко доступною найближчим часом, кажуть у компанії (через TechCrunch).

Вперше помітив оновлення консультант із соціальних мереж Метт Наварра — і воно символізує відхід від традиційного позиціювання TikTok, як платформи з короткими відео. Раніше формат соцмережі намагались перейняти й інші медіагіганти — YouTube запустив Shorts, а Meta додала в Instagram Reels.

Початково TikTok пропонував до завантаження 15-секундні відео, але дещо збільшив формат останніми роками. Ролики тривалістю до години, за словами компанії, дадуть змогу користувачам формувати історії з кількох частин, або нададуть більше часу для різноманітних майстер-класів, комедійних скетчів або навіть розширені епізоди телешоу (торік американський стримінговий сервіс Peacock додав на платформу дебютний епізод ситкому «Killing It» — щоправда, його довелось розбити на п’ять частин)

Чимало мереж завантажують перші епізоди шоу на YouTube, аби залучити нових користувачів на свої платформи — тепер у відеоплатформи Google може з’явитися гідний конкурент з величезною аудиторією.

Водночас у соцмережі, яка належить китайській ByteDance наразі великі проблеми в США — влада може заборонити застосунок, якщо його не придбає місцевий власник. Один з головних кандидатів — американський бізнесмен Френк Маккорт, колишній власник бейсбольної команди Los Angeles Dodgers і виконавчий директор інвестиційної компанії McCourt Global.

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Аналітики Bloomberg Intelligence оцінюють американські активи TikTok у $35-40 млрд. Разом з тим соцмережа не збирається так просто здаватися, і подала до федерального суду, щоб заблокувати закон про потенційну заборону.

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