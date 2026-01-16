Офіційно: Кетлін Кеннеді йде з Lucasfilm після 14 років роботи з "Зоряними війнами”

Кетлін Кеннеді / Depositphotos

Керівниця Кетлін Кеннеді залишає свою посаду в Lucasfilm після 14 років роботи над франшизою “Зоряні війни”. Перед відходом вона дала інтерв’ю, де пояснила, чому багато великих проєктів франшизи так і не дійшли до зйомок.

Як очікувалося, після відставки Кеннеді новими співпрезидентами Lucasfilm стануть Дейв Філоні та Лінвен Бреннан. Філоні працює у студії ще з 2008 року, коли разом із Джорджем Лукасом створював анімаційні “Війни клонів”. Згодом він став режисером і продюсером “Мандалорця” та “Асоки”. А Лінвен Бреннан багато років займає керівні посади у студії, відповідає за операційні процеси та менеджмент.

“Мою любов до сторітелінгу сформували фільми Кетлін Кеннеді та Джорджа Лукаса. Я надзвичайно вдячний Кеті, Джорджу, Бобу Айгеру та Алану Бергману за довіру й можливість очолити Lucasfilm у цій новій ролі, виконуючи роботу, яку я справді люблю. Хай Сила буде з вами”, — сказав Філоні у заяві.

Лінвен Бреннан назвала Lucasfilm спільнотою оповідачів із бунтарським духом і сказала, що вірить у творче бачення Філоні. Кеннеді ж наголосила, що залишається в компанії як продюсерка. Вона планує надалі працювати над фільмами та серіалами разом із новими й давніми авторами.

Зазначимо, що Кеннеді очолювала франшизи “Зоряні війни” та “Індіана Джонс” відтоді, як Disney придбав Lucasfilm у 2012 році за $4 млрд. Вона повернула Star Wars на великі екрани з трилогією-продовженням від “Пробудження Сили” (2015) до “Сходження Скайвокера” (2019). Кеннеді також розширила всесвіт поза історією Скайвокерів, запустивши фільми “Бунтар-один” та “Соло. Зоряні війни. Історія”, а ще численні телевізійні серіали, які закріпили нову еру франшизи. Водночас керівництво Кетлін Кеннеді часто критикували: як фанати, так і індустрія.

Майбутнє Star Wars лишається невизначеним. Lucasfilm встиг анонсувати кілька нових фільмів від Шармін Обейд-Чіной до Тайки Вайтіті. На сьгодні жоден із них досі не дійшов до виробництва. І саме про це вона розповіла в інтерв’ю Deadline.

Кетлін Кеннеді і фільми, які відклали у “далеку шухляду”

Вона зізналася, що багато нереалізованих проєктів — це наслідок постійного балансу між бажанням експериментувати й страхом ризикувати. Студія запрошувала сильних режисерів, але чимало ідей так і лишилися “на поличці” Один із таких це фільм Джеймса Манголда, написаний разом із творцем “Андора” Бо Віллімоном. Кеннеді назвала сценарій “неймовірним” і таким, що “ламає шаблон”. Та попри це, проєкт зараз заморожений, а студія переглядає свої плани.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Фільм Тайки Вайтіті у трохи кращому стані. За словами Кетлін Кеннеді, режисер вже показав готовий сценарій, який вона назвала “веселим і чудовим”. Але остаточне рішення ухвалюватиме вже нове керівництво. Наразі проєкт немає гарантій запуску. Далі, ніж очікувалося, просунувся фільм Дональда Гловера. Кеннеді підтвердила, що сценарій вже написаний і формально проєкт “дещо живий”. Його майбутнє залежить від того, чи нова команда наважиться ризикнути.

Найперспективнішим зараз виглядає проєкт Саймона Кінберга. Перший варіант сценарію він подав у серпні, але Кеннеді назвала його “дуже хорошим, проте не тим”. Історію переписали, а нещодавно Кінберг передав розширений текст на 70 сторінок. Повний сценарій очікують до березня. За словами Кеннеді, Дейв Філоні та Лінвен Бреннан активно працюють над цим проєктом, який має запустити нову трилогію й задати курс “Зоряним війнам” далеко за 2030-ті.

Проєкти Девіда Фінчера і Алекса Гарланда залишаються на рівні переговорів. Кеннеді пояснила, що це було радше обговорення ідей, а не повноцінна розробка. Вона також підкреслила, що не всі режисери готові вкладати три-п’ять років у фільм “Зоряних війн”. При цьому у розмові не згадали “Ескадрилью розбійників” Петті Дженкінса і фільм Шарміна Обейд-Чіной про Рей. Також точно не планують знімати “Полювання на Бена Соло” Стівена Содерберга з Адамом Драйвером, попри готовий сценарій.

Загалом франшиза перебуває у перехідному стані. Чимало майбутніх фільмів замислювалися як авторські й нетипові для “Зоряних війн”. Як новий глава Lucasfilm розвиватиме франшизу стане відомо вже пізніше. Тим часом Disney змістив акценти на серіали та спецпроєкти франшизи на стримінгу. Зокрема “Мандалорець і Ґроґу” вийде 22 травня 2026-го, ставши першим релізом на великих екранах “Зоряних війн” за останні 8 років. Далі його шлях продовжить “Зоряний винищувач” з Раяном Гослінґом.

Джерело: World of Reel, Games Radar