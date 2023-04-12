StopRU — українське розширення для браузера, яке дерусифікує YouTube (фільтрує російський контент в рекомендаціях та пошуку)

Українські розробники створили розширення для браузера з красномовною назвою stopRU. Це дерусифікатор YouTube, який допоможе навчити алгоритми відеосервіса не рекомендувати російські відео.

Курс Excel для бізнесу. Весь функціонал Excel на просунутому рівні. Без сліз . Без сліз? Хочу!

Розширення stopRU спрацьовує кожного разу, коли користувач заходить на YouTube. Воно аналізує назву кожного відео, опису та каналів й перевіряє їх на наявність виключно російських (ё, ъ, ы, э) та українських (ґ, є, і, ї) літер. У випадку, якщо присутні російські, та немає українських літер таке відео вважається російським. Надалі робота stopRU залежить від сторінки, на якій знаходиться користувач:

На головній сторінці для російських відео за замовчуванням відкривається меню, що випадає, та обирається пункт «Не цікавить». В налаштуваннях також можна обрати інші дії для таких відео, наприклад, обирати пункт «Не рекомендувати канал» або просто виділяти відео без жодних дій.

На сторінці результатів пошуку російські відео затемнюються. В налаштуваннях можна змінити поведінку розширення.

На сторінці «Популярне» російські відео затемнюються. Також в налаштуваннях можна змінити поведінку розширення.

На сторінці перегляду відео аналізуються рекомендовані відео в правій частині екрана. Для російських відео відкривається меню, що випадає, та обирається пункт «Не цікавить». Також доступні опції виділяти відео без жодних дій або обирати в меню пункт «Не рекомендувати канал». Змінити поведінку розширення можна в налаштуваннях.

При перегляді відео stopRU також аналізує кожен коментар за тими ж самими правилами щодо наявності літер. У випадку, якщо присутні російські, та немає українських букв, такий коментар вважається російським і затемнюється. Змінити поведінку розширення можна в налаштуваннях.

Розширення stopRU є безплатним і працює без реклами. Воно доступне для браузерів Chrome та Firefox.