StopRU — українське розширення для браузера, яке дерусифікує YouTube (фільтрує російський контент в рекомендаціях та пошуку)

Українські розробники створили розширення для браузера з красномовною назвою stopRU. Це дерусифікатор YouTube, який допоможе навчити алгоритми відеосервіса не рекомендувати російські відео.
Розширення stopRU спрацьовує кожного разу, коли користувач заходить на YouTube. Воно аналізує назву кожного відео, опису та каналів й перевіряє їх на наявність виключно російських (ё, ъ, ы, э) та українських (ґ, є, і, ї) літер. У випадку, якщо присутні російські, та немає українських літер таке відео вважається російським. Надалі робота stopRU залежить від сторінки, на якій знаходиться користувач:
- На головній сторінці для російських відео за замовчуванням відкривається меню, що випадає, та обирається пункт «Не цікавить». В налаштуваннях також можна обрати інші дії для таких відео, наприклад, обирати пункт «Не рекомендувати канал» або просто виділяти відео без жодних дій.
- На сторінці результатів пошуку російські відео затемнюються. В налаштуваннях можна змінити поведінку розширення.
- На сторінці «Популярне» російські відео затемнюються. Також в налаштуваннях можна змінити поведінку розширення.
- На сторінці перегляду відео аналізуються рекомендовані відео в правій частині екрана. Для російських відео відкривається меню, що випадає, та обирається пункт «Не цікавить». Також доступні опції виділяти відео без жодних дій або обирати в меню пункт «Не рекомендувати канал». Змінити поведінку розширення можна в налаштуваннях.
При перегляді відео stopRU також аналізує кожен коментар за тими ж самими правилами щодо наявності літер. У випадку, якщо присутні російські, та немає українських букв, такий коментар вважається російським і затемнюється. Змінити поведінку розширення можна в налаштуваннях.
Розширення stopRU є безплатним і працює без реклами. Воно доступне для браузерів Chrome та Firefox.