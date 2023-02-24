Новини Софт 24.02.2023 о 11:22

Street Fighter 6, Baldur’s Gate 3, Tchia та інші трейлери з PlayStation State of Play

Вадим Карпусь

Автор новин

Компанія Sony провела перший захід PlayStation State of Play 2023 року, під час якого продемонструвала нові трейлери до майбутніх ігор. Зупинимося коротко на найцікавіших проєктах презентації.

Humanity

Анонсована ще у 2019 році гра Humanity нарешті отримала дату релізу. Гібрид головоломки та платформера про собаку та натовп людей з’явиться у травні на PS4, PS5, PlayStation VR та PlayStation VR2. Зацікавленим гравцям вже доступна демоверсія в PlayStation Store.

Resident Evil 4

Римейк Resident Evil 4, однієї з найпопулярніших ігор серії, вийде на PlayStation 5 за місяць – 24 березня.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Розробники показали ігроладний трейлер кооперативного бою Suicide Squad: Kill the Justice League. У ньому Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang та King Shark поєднують свої унікальні здібності, щоб протистояти хвилям ворогів. Гра вийде 26 травня на PS5, Xbox Series X|S та ПК.

Destiny 2: Lightfall

Наступне доповнення до гри Destiny 2 розповість про черговий напад на Traveller з боку злісної сили. І завдання Zavala тепер полягає в тому, щоб згуртувати війська за допомогою нових союзників. Destiny 2: Lightfall вийде 28 лютого.

Goodbye Volcano High

Ця оповідальна пригодницька гра розповідає про турботи Fang та його друзів-ящерів, які прокладають шлях у невизначеному майбутньому в останні дні старшої школи. Гравець має спілкуватися з друзями, репетирувати виступ музичного гурту та намагатися підготуватися до майбутнього. Вихід гри Goodbye Volcano High заплановано на 15 червня.

Baldur’s Gate 3

Трейлер знайомить гравців з антагоністом генералом Ketheric Thromthe. Це могутній некромант, який веде армію мертвих до однойменного міста Baldur’s Gate. Його озвучив актор Джей Кей Сіммонс («Людина-павук», «Одержимість»). Гра Baldur’s Gate 3 виходить на ПК, PlayStation та Xbox 31 серпня.

Tchia

Це пригодницька гра, натхненна Breath of the Wild. У трейлері розповідається про безстрашну маленьку дівчинку, що лазить по деревах, керує катамараном і вселяється в тіло дельфіна за допомогою магії. Гра Tchia вийде 21 березня.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Збірка, яка включає персонажів, що з’явилися за 20-річну історію Naruto. Вихід запланований на 2023 рік, але точніших термінів поки не називають.

Street Fighter 6

Capcom поступово знайомить гравців з персонажами, на появу яких можна очікувати в Street Fighter 6. У новому трейлері повертаються Cammy та Zangief, а також вперше з’являється бійчиня Lily, здатна контролювати вітер. Street Fighter 6 вийде 2 червня.

Джерело: The Verge


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